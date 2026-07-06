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Na Brankovom mostu nema nikakve gužve. GSP ide po uobičajenom redu vožnje u letnjem periodu.  

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen, Printscreen/Naxi Kamere

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AMSS: Nešto manji broj vozila na putevima, uslovi za vožnju povoljni

Posle intenzivnog saobraćaja tokom vikenda, danas je na putevima u Srbiji prisutan nešto manji broj vozila, a umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

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Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri, a na prelazu Batrovci dva sata.

Na drugim prelazima nema zadržavanja.

Kurir.rs/Naxi kamere

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