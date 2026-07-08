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Radovi na redovnom održavanju u Bulevaru kralja Aleksandra – Faza 3, na delu od zone raskrsnice sa Beogradskom ulicom do zone raskrsnice sa Resavskom, od 6. do 12. jula prouzrokovaće promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake (gledano u smeru ka Ulici kneza Miloša), pri čemu će u zoni raskrsnice sa Ulicom resavskom biti omogućen tramvajski saobraćaj, dok će vozila sa autobuskih linija saobraćati na sledeći način:

– na liniji 24, vozila će se u smeru ka Dorćolu kretati trasom: Njegoševa – Svetozara Markovića – Kralja Milana – Terazije – Kolarčeva – Trg republike – Francuska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;

– vozila sa linija 26, 26N, EKO1, 202N, 302N i 307N će u smeru ka gradu saobraćati trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Profesora Mihaila Đurića (levom saobraćajnom trakom – tramvajske šine) – 27. marta – Takovska – Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama;

– na liniji 27, vozila će u smeru ka gradu saobraćati trasom: Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Takovska – Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;

– u smeru ka gradu, vozila sa linije 74 će saobraćati ulicama Ruzveltovom, Kraljice Marije, 27. marta, Takovskom, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

– vozila na liniji ADA 4 će se u smeru ka gradu ići trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Profesora Mihaila Đurića (levom saobraćajnom trakom – tramvajske šine) – 27. marta – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.