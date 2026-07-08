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Ove godine nedelju dana ranije na Vašarište su stigli vlasnici luna parkova, koji se pripremaju za dva nezaboravna dana.

Iako do Petrovdanskog vašara ima još nedelju dana, vlasnici luna parkova već stižu u Obrenovac.

Porodica Nemanje Maksimovića iz Velike Moštanice godinama je u ovom poslu, i svi znaju koliko je bitno da se sve sklopi na vreme.

- Mi smo poranili malo pre naših kolega, jer nam treba malo više prostora za našu radnju. I, kako se zove, došli smo da se postavimo, i posle možemo da uživamo dok se ostale kolege postavljaju. Iako sada tako ne izgleda, do kraja dana ovi ramovi biće sklopljeni u omiljenu dečiju atrakciju. Možda čak i najzanimljivija: mini roler-koster, mislim, gusenica na dva sprata, ide u krug, ima veliki spust. Uz pomoć mašina i dosta snage i iskustva, sve će biti složeno kako treba, i po propisima, kaže mladi Maksimović koji želi da nastavi porodičnu tradiciju. 

- U budućnosti, ja se nadam da ću da nastavim... Ja sam lično četvrta generacija u ovom poslu, tako da ne vidim razlog za izlaženje iz ovoga. A i volim zabavu, volim da usrećujem decu, roditelje...

Kurir.rs/RTV Mag

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