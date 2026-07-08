- Mi smo poranili malo pre naših kolega, jer nam treba malo više prostora za našu radnju. I, kako se zove, došli smo da se postavimo, i posle možemo da uživamo dok se ostale kolege postavljaju. Iako sada tako ne izgleda, do kraja dana ovi ramovi biće sklopljeni u omiljenu dečiju atrakciju. Možda čak i najzanimljivija: mini roler-koster, mislim, gusenica na dva sprata, ide u krug, ima veliki spust. Uz pomoć mašina i dosta snage i iskustva, sve će biti složeno kako treba, i po propisima, kaže mladi Maksimović koji želi da nastavi porodičnu tradiciju.