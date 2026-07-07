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Putevi Srbije najavili su da će od 23.00 do 5.00 izvoditi radovi na obeležavanju oznaka na delu državnom puta na deonici petlja Beograd-petlja Lasta i da će za saobraćaj iz smera Niša ka Novom Sadu biti zatvorena vozna saobraćajna traka, Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom, dodali su.

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom, najavil isu.

Kurir/Beta

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