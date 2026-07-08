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Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Noć je protekla relativno mirno, a dežurne ekipe intervenisale su ukupno 92 puta, od čega 18 puta na javnom mestu. a pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Spasena beba

- Noćas smo imali lepe vesti u Beograda, nije bilo teških trauma, dogodila se samo jedna saobraćajna nezgoda sa lakšim povredama, dok je život jedne bebe uspešno spasen. Obično broj poziva u toku noći bude otprilike oko 120, 130 poziva, međutim lekari Hitne pomoći u toku protekle noći intervenisali su 90 puta. Dakle, kako kažu iz Zavoda za urgentnu medicinu, prilično mirna noć za njih, ali i uspešna.

- Ono čime bih želela da ulepšam dan svima, to je veliki uspeh naše pedijatrijske ekipe, na čelu sa doktorkom Andreom Kecman, koja je jednoj jednogodišnjoj bebi pomogla da preživi. To je bio težak neurogeni edem i beba je zbrinuta na terenu, dobila je terapiju i prevezana je do bolnice. Jedan mali sugrađanin je dobio svoju prvu životnu bitku - otkrila je dr Danijela Jevtić za RTS.

U toku noći dogodio se jedan udes u kojem je jedna osoba lakše povređena, a kako ističe dr Jevtić ta osoba nije ni želela da ode do bolnice, za čim suštinski ni je ni bilo potrebe. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni na području Beograda su obavile 91 intervenciju, a od njih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.