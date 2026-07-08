KAKO TRENUTNO IZGLEDA JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Evo gde se stvaraju zastoji, a gde nema žive duše (FOTO)
Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu ovog puta protiče znatno mirnije nego prethodnih dana. Na većini najopterećenijih saobraćajnica nema većih gužvi, pa se vozila kreću bez dužih zadržavanja.
Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija nesmetano, a bez većih kolona su i kružni tok i raskrsnica ispred TC Ušće. Slična situacija je i na Gazeli, kao i na Mostu na Adi, gde ovog jutra nema zastoja.
Povremena usporenja beleže se na Autokomandi, ali se kolone brzo raščišćavaju. Na Pančevačkom mostu vozila se zadržavaju na mestu gde se spajaju Pančevački i Zrenjaninski put pred samo uključenje na most, ali ni tu situacija ovog jutra nije kritična.
Kada je reč o centralnim gradskim ulicama, većih zadržavanja nema. Povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja u Ulici kneza Miloša, dok su Takovska, Bulevar despota Stefana i kružni tok na Slaviji potpuno prohodni.
Kurir.rs