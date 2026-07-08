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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu ovog puta protiče znatno mirnije nego prethodnih dana. Na većini najopterećenijih saobraćajnica nema većih gužvi, pa se vozila kreću bez dužih zadržavanja.

Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija nesmetano, a bez većih kolona su i kružni tok i raskrsnica ispred TC Ušće. Slična situacija je i na Gazeli, kao i na Mostu na Adi, gde ovog jutra nema zastoja.

1/8 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi Kamere

Povremena usporenja beleže se na Autokomandi, ali se kolone brzo raščišćavaju. Na Pančevačkom mostu vozila se zadržavaju na mestu gde se spajaju Pančevački i Zrenjaninski put pred samo uključenje na most, ali ni tu situacija ovog jutra nije kritična.

Kada je reč o centralnim gradskim ulicama, većih zadržavanja nema. Povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja u Ulici kneza Miloša, dok su Takovska, Bulevar despota Stefana i kružni tok na Slaviji potpuno prohodni.