Slušaj vest

Tokom noći tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem, rekla je dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći u Beogradu.

Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godina i muškarac starosti 22 godine.

Ne propustiteHronikaLEKARI SE BORE ZA ŽIVOT DEVOJKE (20) IZBODENE KOD VUKOVOG SPOMENIKA! Detalji stravičnog napada u Beogradu: Zadobila jezive rane u vrat i grudni koš!
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaDEVOJKA (20) IZBODENA U VRAT I STOMAK! Horor kod Vukovog spomenika: Hitno prevezena u Urgentni centar, evo gde je napadač!
IMG_20250220_193608.jpg

 Obe osobe su sa teškim povredama prevezene u Urgentni centar, objavio je RTS.

Prošle noći je izvršeno ukupno 95 intervencija od čega 22 na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaKRVAVI OBRAČUN U NIŠU! Muškarac (40) uhapšen nakon sukoba, mladić (27) završio u bolnici sa povredom nanetom NOŽEM
nis-policija.jpg
HronikaKRVAVA NOĆ U KRNJAČI: Muškarac (65) uboden nožem u stomak, u kritičnom je stanju
WhatsApp Image 2026-06-03 at 10.17.39 (1).jpeg
HronikaKrvava drama na Zvezdari, dva napada Molotovljevim koktelima: Sekretarka DB otkriva, evo šta je glavni okidač za pojačano nasilje u poslednje vreme
hitna pomoć
HronikaMUŠKARCA NA ZVEZDARI NOŽEM UBOLA ĆERKA NJEGOVE DEVOJKE?! Očevidac otkrio bizarne detalje horora u Bulevaru kralja Aleksandra
hitna pomoć
HronikaSAV KRVAV ŠETAO PO NOVOM BEOGRADU, KUPIO PIĆE PA SEO NA BUS?! Prolaznici odmah pozvali Hitnu, policiju, a onda se odmotalo klupko još bizarnije priče
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg
HronikaMLADIĆ (25) IZBODEN NA ZELENOM VENCU U MASOVNOJ TUČI: Drugi ostao bez šake u eksploziji, noć ludila u Beogradu s puno pijanih
hitna pomoć
HronikaSASLUŠAN NASILNIK IZ KRAGUJEVCA, IZBO BIVŠU PARTNERKU I NJENOG DEKU, PA ODLUČIO OVAKO DA SE BRANI! Tog dana je 3 puta zvao i pretio da će je ubiti...
policija.jpg