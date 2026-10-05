4. oktobra 2026. godine održan je vođeni tematski obilazak Novog groblja iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ pod nazivom „Dok god ima mraka, biće i svanuća!”, u okiviru manifestacije „Dani evropske baštine 2026“ u Beogradu. Posetioci su imali prilke da čuju priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je bila posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka, tvorcima duha, ljudima koji su svojim idejama i delima krčili put ka modernosti i savremenosti. Čule su se priče o književnicima koji su bili diplomate, o poslednjem dvoboju kod nas, o jednom čuvenom ljubavnom trouglu, ali i univerzalne priče o zavisti sredine prema onima koji svojim delom izlaze iz okvira prosečnosti.