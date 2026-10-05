ODRŽAN VEOMA POSEĆEN OBILAZAK NOVOG GROBLjA U SKLOPU DANA EVROPSKE BAŠTINE 2026 U BEOGRADU
4. oktobra 2026. godine održan je vođeni tematski obilazak Novog groblja iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ pod nazivom „Dok god ima mraka, biće i svanuća!”, u okiviru manifestacije „Dani evropske baštine 2026“ u Beogradu. Posetioci su imali prilke da čuju priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je bila posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka, tvorcima duha, ljudima koji su svojim idejama i delima krčili put ka modernosti i savremenosti. Čule su se priče o književnicima koji su bili diplomate, o poslednjem dvoboju kod nas, o jednom čuvenom ljubavnom trouglu, ali i univerzalne priče o zavisti sredine prema onima koji svojim delom izlaze iz okvira prosečnosti.
Zahvaljujemo sugrađanima i gostima Beograda koji su i ovaj put pokazali izuzetno interesovanje za vođene tematske obilaske Novog groblja.
Naredni vođeni tematski obilazak Novog groblja u okviru programa „Dana Evropske baštine 2026“ u Beogradu je planiran za:
18. oktobar 2026. godine - 11:00 časova - Bardovi srpskog glumišta
Tematskom turom Bardovi srpskog glumišta napravićemo izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetićemo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote.
Trajanje obilazaka: 120 minuta
Mesto okupljanja: na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50)
Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti
Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.
Za dodatne informacije možete se obratiti na:
info@beogradskagroblja.rs, ili na brojeve telefona: 011/2071-341 i
011/2071-342 (radnim danima od 7:00 do 15:00 časova)