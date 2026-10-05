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Studentska lista uporno pokušava da prikaže se be kao propagatora novih ideja i novih ljudi, a zapravo pred građane izlazi sa recikliranim parolama i istrošenim stranačkim likovima.

Mnogo je obmana u blokaderskim redovima, a jedna od najprepoznatljivijih je glumac Tihomir Stanić koji, svakako, ni po čemu nije novo lice. Ni politički, ali ni stranački!

Stanića su blokaderi nevešto pokušali da zamaskiraju, ali ne treba mnogo ići u prošlost i prisetiti se njegovih stranačkih angažmana. Snimak koji objavljujemo služi kao dobro podsećanje na to kako glumac Stanić može da bude frenetičan ne samo kad aplaudira na blokaderskim okupljanjima.

Jednako snažno znao je da aplaudira i u društvu Bojana Pajtića u trenutku kada Dragan Đilas preuzima vođenje Demokratske stranke!

00:10 Tika Stanić Izvor: Kurir

Kada se pogleda snimak, utisak je da je Tihomir Stanić u transu dok gleda trijumf Đilasa.

Zaključak je da Stanić nikako nije novo lice u politici, kao što ni Studentska lista nije nikakva skupina studenata i proizvod njihove volje, ma koliko se trudili da to tako predstave. Pre bi se reklo da je Studentska lista prevara veka!