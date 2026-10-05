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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", pozvao je danas prvog na tzv. studentskoj listi Iliju Srdanovića na duel.

Vučić je tokom obilaska Južnobanatskog okruga istakao da je jedan od planova blokadera da Vojvodinu udalje od Srbije.

- To je politika tih njihovih, i zato ne smeju da idu na duele. Jer kad im ja to kažem, oni ne smeju da kažu ni da jeste ni da nije. I zato će, evo, pitam danas, ovo mi je, ja mislim, deseti put: "Gospodine Srđanoviću, ajmo na TV debatu, ajmo na TV duel." Evo, pozivam vas još jedanput. Nemojte da mislite da oni samo nemaju pojma. Mnogo je važnije, ako ja znam da mi mnogi od vas ne veruju kada vam to kažem - rekao je on.

Zapitao je građane i da li misle da su blokaderi slučajno uzeli slogan Mila Đukanovića.

- "Mi znamo kako", čuj, oni znaju kako, čuj, Milo znao kako. Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. Dakle, nisu oni slučajno uzeli, zato što neko spolja voli da se igra simbolima. Ne mislite valjda da su Miloševića slučajno na Vidovdan izručili? Nema slučajnosti da im daju namerno Mila Đukanovića slogan, za koji tobož niko neće da se seti, a znali su da ćemo da se setimo.

Zašto Srdanović ne sme na duel?

- Nego, pitajte vi Srdanovića što ne sme na duel sa mnom. Dva su razloga. Nije taj što sam ja pametan. Nisam. Neki je drugi što on zna šta ja znam, to je jedan razlog.

- A druga je stvar, pa nije siguran hoću li da ćutim ili ne. A druga je stvar, mnogo važnija, ta što oni hoće narodu da kažu: "Mi nećemo ni da vam objašnjavamo bilo šta, ni da vam kažemo bilo šta. Mi hoćemo da napravimo celu naciju budalama da glasaju za nas, a da im onda isporučimo sve najgore rezultate, kao što su oni od 2000. godine.

- I sad se vi meni smejete, svi, i mislite da ja pričam gluposti. Ja sam ozbiljan kad ovo govorim. Tako su se igrali sa nama 2000. Sećate se svih reči: "Sačuvaćemo Kosovo, to je samo demokratsko pitanje, Zapad će biti na našoj strani" i tako dalje. Pa smo onda na kantar izvozili kilo živog mesa Srba u Hag, i to ne za džabe, nego za još cenu poniženja koju smo na ćupriji plaćali.