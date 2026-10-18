Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukoliko sutra planirate prolazak kroz Kaluđericu ili se oslanjate na linije gradskog prevoza u ovom delu grada, obavezno obratite pažnju na privremene izmene trasa. Zbog planiranih radova na putnoj infrastrukturi, prevoz u ovom naselju funkcionisaće po izmenjenom režimu tokom većeg dela dana.

Radovi u ulici Vojvode Stepe Stepanovića i izmena režima prevoza

Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" saopštilo je da se, zbog izvođenja radova na asfaltiranju ulice Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici, na delu od kućnog broja 25 do ulice Žikice Jovanovića Španca, sutra u periodu od 4 sata do 23 sata, menja režim rada linija javnog prevoza.

Kako će saobraćati linija 309

Vozila sa linije 309 saobraćaće do okretnice "Kaluđerica (Put za institut)", gde se u redovnom režimu okreće linija broj 309L.

Nova trasa za liniju 313

Vozila sa linije 313 će u oba smera saobraćati ulicama Vojvode Stepe Stepanovića, Kralja Petra I, Smederevski put, Bulevar revolucije, Proleterskih brigada, Save Kovačevića, Milana Rakića, Žikice Jovanovića Španca, Vojvode Stepe Stepanovića i dalje redovnom trasom.

Izmene na liniji 309L1

Autobusi linije 309L1 u oba smera ići će od privremene okretnice "Kaluđerica (Ribnička)", Đure Đakovića, Kralja Petra, redovnom trasom 309L do okretnice "Kaluđerica", koju u redovnom režimu koristi linija broj 309, navodi se u saopštenju.