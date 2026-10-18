Srbija
AMSS IZNEO PRESEK STANJA TOKOM VEČERI Na naplatnim stanicama bez zadržavanja, kamioni na Batrovcima čekaju 6 sati
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Prema informacijama Uprave granične policije, na teretnim terminalima graničnog prelaza Batrovci, na izlazu iz Srbije, kamioni čekaju šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.
Na graničnom prelazu Sremska Rača, takođe na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna vozila je sat vremena.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.
Kurir/Tanjug
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