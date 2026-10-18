Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije, na teretnim terminalima graničnog prelaza Batrovci, na izlazu iz Srbije, kamioni čekaju šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na graničnom prelazu Sremska Rača, takođe na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna vozila je sat vremena.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Kurir/Tanjug

Ne propustiteVestiPrimetili ste bele kvadrate na semaforima? Evo čemu zapravo služe
pametni semafor
InfoBizPočela gradnja mosta koji se čeka 50 godina: Konačno će spojiti Bačku i Srem, zauvek se menja život ljudi
Dunav most Bačka Palanka
DruštvoOvo zbunjuje vozače u Beogradu! Autobus stane, upali sva 4 migavca, a onda nastane problem: Evo u čemu je caka
GSP
InfoBizNajduži tunel u Srbiji ulazi u završnu fazu: Više od 650 radnika i 280 mašina rade u tri smene, "glanca" se Iriški venac
Tunel Iriški venac ulazi u završnu fazu izgradnje