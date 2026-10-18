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U lozničkim selima Krivajice i Cikote sutra i prekosutra biće obeležena 85. godišnjica od stradanja civilnog stanovništva, tokom pohoda nemačke kaznene ekspedicije u oktobru 1941. godine. Sutra će kod spomenika žrtvama nacističkog terora u Krivajici, od 11 časova, posle verskog obreda, buti položeni venci uz protokolarna obraćanja predstavnika Grada Loznice, Mesne zajednice i Centra za kulturu "Vuk Karadžić" Loznica, a u programu će učestvovati i Etno grupa "Lozice". Dan kasnije na slična način biće održan i komemorativni skup u Cikotama.

Na udaru krvavog pira fašista u oktobru pre osam i po decenija našlo se i selo Krivajice gde su vojnici nemačkog Vermahta ubijali sve redom. U selu se nalazi spomenik na kome su uklesana imena 81 ubijenog civila. Među likvidiranim meštanima bilo je 42 dece mlađe od 10 godina, a na spomeniku su i imena petomesečne bebe Milunke Tešanović i samo mesec dana starije Jelisavete Đukić. Tada je kaznena ekspedicija likvidirajući sve njihove članove ugasila nekoliko familija.

Foto: T.Ilić

Krvav trag ostavili su i u Cikotama koje su nemački vojnici spalili, a za manje od tri sata ubili gotovo 450 meštana. Među pobijenima više od polovine bila su deca, njih 135 mlađe od deset godina, 190 dece mlađe od 12 godina čak i nekrštena bebu od četiri dana. Tada je nemačka kaznena ekspedicija u susednom Dragincu i više okolnih sela streljala nešto manje od tri hiljade civila, ubijajući sve redom,

žene, stare i decu.

Foto: T.Ilić

Masovni zločin u Krivajici i Cikotama deo je krvave oktobarske odmazde nemačkih vojnika u selima Jadra. Masovna likvidacija nad civilnim stanovništvom u ovom kraju i prethodila je streljanjima koja su istoga meseca izvedena u Kraljevu i Kragujevcu.