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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas sa saradnicima kasarnu „Treći pešadijski puk“ u Pirotu, u kojoj će, uz postojeće logističke jedinice, početkom sledeće godine biti predislocirana i raspoređena taktička jedinica ranga bataljona.

Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada i stepen realizacije infrastrukturnih radova za prihvat nove jedinice i vojnika. Prisutni su bili i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i načelnik Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba general-major Saša Petrović.

General Mojsilović je, nakon obilaska, istakao da je došao u Pirot sa idejom da utvrdi činjenično stanje koje se odnosi na ispunjavanje obaveza definisanih strategijskim direktivama od strane predsednika Republike u vezi sa podizanjem operativnih sposobnosti Vojske Srbije i popunom nekih novih mesta i garnizona u Republici Srbiji.

— Želim da najavim da će garnizon Pirot već 2027. godine biti u postupku obnavljanja, revitalizacije postojećih infrastrukturnih objekata, a naravno celokupan proces će pratiti izgradnja operativnih sposobnosti i predislokacija jedne taktičke jedinice iz centralnog dela Republike Srbije u garnizon Pirot. Mi smo, u operativnom smislu, zadovoljni kako se proces odvija. Nabavljena je oprema, planovi se realizuju u skladu sa idejom, zamisao postoji, sposobnosti imamo i ja očekujem da prva faza već u 2027. bude ispunjena u potpunosti. Želim da istaknem i to da će ovo biti najistočnija tačka u Srbiji gde postoji Vojska Srbije — rekao je general Mojsilović.

U prethodnom periodu rekonstruisana su dva objekta za smeštaj vojnika, jedan kapaciteta do 200, a drugi do 100 vojnika. Obnovljeni su i objekti za smeštaj jedinica koje su ovde već raspoređene, a kasarna je priključena na distributivnu gasovodnu mrežu.

Sledećeg meseca počinje obnova ambulante, restorana, kuhinje, magacina hrane i stanice za pogonska goriva. Ovim radovima biće unapređeni uslovi za smeštaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu i logističku podršku jedinica i vojnika koji će boraviti u kasarni.

Po vraćanju obaveze služenja vojnog roka, u zavisnosti od modela koji bude usvojen, u pirotskoj kasarni biće do 300 vojnika. Vojska Srbije nastojaće da, kad god to bude moguće i u skladu s potrebama službe, vojnici iz Pirota i okoline vojni rok služe upravo u ovom gradu.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je izjavio da je povratak vojske jedan od najvažnijih strateških ciljeva za grad Pirot.

— Grad vraća svoj garnizon. To možemo da gledamo iz više dimenzija, i sa ekonomskog stanovišta, jer je vojska veliki potrošač, i sa stanovišta depopulacije, jer će ovde da se vrate ljudi sa svojim porodicama. Imaće decu koja će da idu u vrtiće, u školu. Sa aspekta mogućnosti za zapošljavanje, vojska će zaposliti dosta ljudi. Naravno i sa aspekta bezbednosti. Pirot nestrpljivo čeka 2027. i povratak vojske — istakao je Vasić.