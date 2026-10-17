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Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Zvezdara saopštio je da se večeras dogodio napad na njihove aktiviste koji su se nalazili na stranačkim info-pultovima postavljenim na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice.

Kako navode u saopštenju, aktiviste je napala grupa građana koju su označili kao pripadnike takozvanih "Zborova".

Iz SNS Zvezdara ocenjuju da se, kako se približava izborni dan, ovakvi incidenti sve češće događaju i optužuju svoje političke protivnike da nemaju jasnu političku platformu.

Članovi Opštinskog odbora SNS Zvezdara oštro su osudili svaki vid nasilja i pritiska na slobodno izražavanje političke volje i mišljenja.