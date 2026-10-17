Slušaj vest

Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Zvezdara saopštio je da se večeras dogodio napad na njihove aktiviste koji su se nalazili na stranačkim info-pultovima postavljenim na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice.

Kako navode u saopštenju, aktiviste je napala grupa građana koju su označili kao pripadnike takozvanih "Zborova".

Iz SNS Zvezdara ocenjuju da se, kako se približava izborni dan, ovakvi incidenti sve češće događaju i optužuju svoje političke protivnike da nemaju jasnu političku platformu.

Članovi Opštinskog odbora SNS Zvezdara oštro su osudili svaki vid nasilja i pritiska na slobodno izražavanje političke volje i mišljenja.

Istovremeno, pozvali su građane Zvezdare da se do početka izborne tišine zalažu za miran završetak kampanje, uz poruku: "Srbija pobeđuje!"

Ne propustitePolitikaBLOKADERI SPREMAJU NAJPRLJAVIJI UDAR U SAMOM FINIŠU KAMPANJE! Brnabić otkrila njihov plan za poslednju nedelju pred izbore: Najžešće će napasti porodicu Vučića!
Screenshot 2026-10-17 183238.png
PolitikaPRISTOJNA SRBIJA VAM JE TRN U OKU! Vučević poručio blokaderima: Boli vas snaga, jedinstvo i ogromna podrška koju SNS i Vučić imaju u Novom Sadu i Srbiji
Miloš Vučević
PolitikaMRŽNJA BEZ GRANICA! Dehumanizacija porodice Vučić: Blokaderi obesmišljavaju ljudske tragedije, ZABRANILI BI TAMARI VUČIĆ DA GOVORI O GUBITKU BEBE
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaLAGAO U DEBATI! RISTIĆ SA 'STUDENTSKE LISTE' DOBIJA PARE OD ŠVEDSKE NVO! Pogledajte cifre koje dobio samo za godinu dana (VIDEO)
Jugoslav Ristić Siniša Mali