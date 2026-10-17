AKTIVISTI SNS NAPADNUTI NA ZVEZDARI! Pogledajte snimak brutalnog nasilja (VIDEO)
Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Zvezdara saopštio je da se večeras dogodio napad na njihove aktiviste koji su se nalazili na stranačkim info-pultovima postavljenim na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice.
Kako navode u saopštenju, aktiviste je napala grupa građana koju su označili kao pripadnike takozvanih "Zborova".
Iz SNS Zvezdara ocenjuju da se, kako se približava izborni dan, ovakvi incidenti sve češće događaju i optužuju svoje političke protivnike da nemaju jasnu političku platformu.
Članovi Opštinskog odbora SNS Zvezdara oštro su osudili svaki vid nasilja i pritiska na slobodno izražavanje političke volje i mišljenja.
Istovremeno, pozvali su građane Zvezdare da se do početka izborne tišine zalažu za miran završetak kampanje, uz poruku: "Srbija pobeđuje!"