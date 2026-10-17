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U emisiji "Neispričano", tokom razgovora sa autorkom i urednicom Jelenom Pejović, Aleksandar Vučić istakao je da ga u politici i dalje pokreću veliki planovi za budućnost zemlje, dok je istovremeno zamerio opoziciji na potpunom nedostatku vizije.

Decenija pod konstantnim pritiskom

Govoreći o uličnim protestima i kritikama sa kojima se suočavao od dolaska na vlast, Vučić je istakao da se za takve okolnosti pripremao i da je naučio da podnosi pritiske koji su često prelazili granice uobičajene političke borbe.

- Od 2014. do 2026. godine ja sam svake godine po osam do deset meseci bio izložen najtežim mogućim protestima. 'Je l' se sećate krvave košulje, 'Srbija protiv nasilja', 'Jedan od pet miliona', hiljade raznih čuda, pokreta, jednih, drugih, ne znam ni ja šta sve'...

Vučić se osvrnuo i na otpor koji je pratio pojedine infrastrukturne projekte u glavnom gradu, primetivši da protivnici vlasti danas koriste upravo te prostore za svoja okupljanja.

Foto: Marko Karovic

- Da ja nisam promenio lice Beograda, kao i lice Srbije, oni ne bi imali gde da se okupljaju. Okupljaju se na Savskom trgu, koji smo mi napravili, sa idejom da se uradi spomenik Stefanu Nemanji.

Doveli smo Aleksandra Rukavišnjikovog, jednog od najvećih vajara današnjice, da napravi onakav veličanstveni spomenik Stefanu Nemanji. Pa se tamo okupljaju, pa na Slaviji, oko te fontane.

Kao poseban primer izdvojio je muzičku fontanu na Slaviji, podsećajući na kritike koje su pratile njenu izgradnju.

- Deset godina je prošlo od kada smo postavili tu fontanu. Rekli su: 'Prelivaće, nikad neće moći da radi, saobraćaj će, ne znam šta da uradi pod zemljom da uništi tu fontanu.' Deset godina ta fontana radi, prelepa je, i oni se okupljaju baš oko te fontane.

"Umeće trpljenja ključ uspeha u politici"

Vučić se tokom razgovora pozvao i na ocenu pisca Filipa Grbića, istakavši da mu se posebno dopala njegova formulacija o izdržljivosti u politici.

- Dopala mi se ta rečenica Filipa Grbića koji je rekao: 'Vučić je uspeo zato što trpi kao zver. Zato što ume da trpi više nego svi drugi'. Nije to pitanje da li udarate. Vi, kada ste predsednik ili kada imate funkciju, ne možete da udarate mnogo ljudi. Morate da vodite računa o svima. Ali morate da naučite da trpite, da budete izdržljivi. I to sam naučio.

Odgovarajući na pitanje šta mu danas daje snagu i motive za rad, Vučić je poručio da je u potpunosti posvećen razvoju Srbije i ostvarivanju ciljeva, dok za političke protivnike tvrdi da ih pokreću isključivo lični interesi.

- Opsednut sam onim što moramo i što bi bilo potrebno da uradimo, što bi vredelo, što bi bilo važno da uradimo. A vidim da moji protivnici nisu time opsednuti, ne razmišljaju o tome, ne sanjaju velike snove. Jedini san im je kako da onoga koga mrze sklone i sebe postave u neku fotelju - istakao je Aleksandar Vučić i dodao:

- Moji veliki snovi uvek će pobeđivati nemanje njihovih snova i činjenicu da je jedino čime se rukovode u politici mržnja.

Foto: Marko Karovic

Podsetimo, tokom obavljanja funkcija predsednika Vlade i predsednika Republike Srbije, Aleksandar Vučić bio je jedan od ključnih nosilaca projekata i reformi u oblasti ekonomije, infrastrukture, zdravstva i spoljne politike. Među najznačajnijim rezultatima njegovog političkog delovanja izdvajaju se izgradnja novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, modernizacija železnice i realizacija velikih infrastrukturnih projekata širom zemlje.

Njegove mandate obeležili su i privlačenje stranih investicija, otvaranje fabrika i novih radnih mesta, kao i rast plata i penzija. Značajna sredstva uložena su u izgradnju i rekonstrukciju bolnica, kliničkih centara i drugih zdravstvenih ustanova.

Na međunarodnom planu, Vučić je nastojao da ojača položaj Srbije kroz saradnju sa svetskim silama i vođenje politike koju predstavlja kao samostalnu i nezavisnu. Očuvanje mira, političke stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa takođe su među prioritetima koje je isticao tokom svojih mandata.

Foto: Marko Karovic

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Kurir.rs

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