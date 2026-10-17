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Sa samo 28 godina, 1998. godine, Vučić je postao ministar informisanja u tadašnjoj Vladi republike Srbije. Govoreći o tom periodu u emisiji "Neispričao", opisao je političke i bezbednosne okolnosti u kojima je radio, kao i česte odlaske na Kosovo i Metohiju.

Aleksandar Vučić prisetio se perioda kada je sa samo 28 godina postao ministar informisanja u tadašnjoj Vladi Republike Srbije, da je tu funkciju obavljao u izuzetno teškim političkim i bezbednosnim okolnostima, uz česte odlaske na teren širom Kosova i Metohije.

Gostujući u emisiji "Neispričano" u otvorenom razgovoru sa autorkom i urednicom Jelenom Pejović, Vučić se osvrnuo na donošenje tadašnjeg zakona o informisanju i pritiske koji su pratili njegov rad.

- Dve godine sam bio ministar u gotovo nemogućim uslovima. Trudio sam se da taj zakon o informisanju ne bude najgori na svetu. Svakako je bio loš i nikada ga ne bih ponovo doneo, ali se branila država - rekao je Vučić.

Incident kod sela Zrze

Opisujući tadašnju svakodnevicu na Kosovu i Metohiji, izneo je i konkretan primer dramatičnog događaja kada se službeni automobil kojim su putovali pokvario na relaciji između Prizrena i Đakovice.

- Stali smo nedaleko od sela Zrze. Pukla je guma. Izašli smo iz kola da šetamo i, nećete verovati, iz žita vidite trojicu naoružanih automatskim puškama, na 80, 90, 100 metara, ne mogu tačno da procenim, i kako se polako udaljavaju.

Video sam da su se policajci pomalo uspaničili, uzeli automatske puške, legli dole i viču nama. Ja i dalje ništa ne razumem, stojim i gledam šta je"

Takve situacije bile su deo tadašnje svakodnevice na tom području.

Foto: Marko Karovic

Kritika privatizacije posle 2000. godine

Osim perioda devedesetih, Vučić je u razgovoru izneo i svoju ocenu ekonomskih prilika i procesa privatizacije koji su usledili nakon politilčkih promena 2000. godine, naglašavajući da je u tom periodu privreda pretrpela ogroman udarac.

- Problem nije što su privatizovali sve, ja volim privatizaciju, privatnu svojinu, nego su sve opljačkali. Nemam ništa protiv toga da privatizuješ bioskop i napraviš hotel. Ali nisi napravio ništa. Samo si opljačkao, uzeo pare i podelio sa političarima, otpustio ljude i ništa drugo - objasnio je Aleksandar.

Vučić je zaključio da je u tom talasu privatizacija, prema njegovoj proceni, oko 550.000 ljudi ostalo bez posla, čime je zemlja u tom trenutku ostala bez jasnog plana za rešavanje ključnih državnih pitanja.

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Kurir.rs

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