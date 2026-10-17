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Aleksandar Vučić je, gostujući u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, objasnio da je njegov ulazak u politiku počeo nakon što je na jednoj tribini u beogradskom bloku 61 postavio pitanje o Vens-Ovenovom planu. Kako je rekao, tada je shvatio da o toj temi zna više od ljudi koji su tribinu vodili, iako se do tada nije aktivno bavio politikom.

Kasnije je pozvan u Srpsku radikalnu stranku, gde je upoznao Vojislava Šešelja. Ipak, nije se uvek slagao sa njegovim stavovima. Kao jedan od primera naveo je period nakon pada Krajine, kada je sa bratom Andrejem teško podneo sudbinu srpskog naroda.

1/12 Vidi galeriju Ekskluzivno za Kurir TV Foto: Marko Karovic

"Sećam se toga, sa 25 godina, brat i ja smo teško podneli pad Krajine, mnogo teško. Te večeri smo tražili da se ide na ulice, a on je govorio: 'I šta time dobijamo?' I da vam iskreno kažem, sa ovom pameću danas, i ja bih isto rekao."

Objasnio je da su emocije i bunt tada bili snažni, ali da su se kasnije okrenuli konkretnijoj pomoći ljudima koji su bili u nevolji.

"Šta ćete, mladost, buntovnički duh, pomislite da ćete da promenite svet i da ćete ne znam šta da uradite. Žao vam je svog naroda kojeg vidite da se muči i u kolonama dolazi. Onda smo se preorijentisali, nosili smo pomoć našim ljudima, od hrane, odeće, obuće, svega drugog."

Kako je naglasio, njihovi sukobi nisu bili lične prirode, već su se ticali načina na koji su razumeli interese srpskog naroda.