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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd do petka, 24. oktobra 2026. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:

21/22.10.2026. godine – u blokovima 70 i 70a,

Raspored po danima

22/23.10.2026. godine – u naselju Bežanijska kosa i mesnim zajednicama 1 i 2,
23/24.10.2026. godine – u bloku 67, kao i na potezu Staro Sajmište – Brodogradilište.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

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