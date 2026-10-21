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Sukobi među sjeničkim blokaderima kulminirali su pred same izbore! Naime, u toku je gorući sukob između dve zakrvljene frakcije blokaderskog pokreta u Sjenici, koji preti da ovaj pokret na lokalu, pred same izbore, dovede do potpunog raspada.

Jednu od ovih frakcija predvode delegirani predstavnici blokaderske liste u sjeničkoj Izbornoj komisiji - Željko Vranić iz Demokratske stranke i Minela Biberović iz SDP, dok su u protivničkom taboru Elvis Dacić i Memsudin Prelić iz Ugljaninove SDAS, kao i blokaderi Almir Lotinac i Vahid Pilica.

Elvis Dacić Foto: Ustupljene fotografije

Razlog zbog kojeg je međusobna netrpeljivost između ova dva suparnička tabora prerasla u pravi pravcati rat je pljuštanje međusobnih optužbi vezano za to ko je od njih više kriv zbog drastičnog pada podrške blokaderskoj listi u Sjenici.

Ugljaninova ekipa je optužila Biberobićevu i Vranića da su, kao istrošene političke figure, odveli blokaderski pokret u Sjenici u potpuni sunovrat.

Almir Lotinac Foto: Ustupljene fotografije

Zbog ovakvih optužbi, Biberovićeva je čak ponudila i svoju ostavku u Izbornoj komisiji, dok je Vranić iz ličnog revolta odbio da prisustvuje blokaderskoj tribini koja je pre par dana održana u Sjenici.

Željko Vranić Foto: Ustupljene fotografije

Biberovićeva i Vranić su ubeđeni da je Ugljaninova ekipa namerno isprovocirala sukob kako bi preuzela apsolutni uticaj nad sjeničkim blokaderskim pokretom.

Ostatak blokaderske ekipe u ovom gradu je u potpunoj panici, s obzirom da ovaj se ovaj sukob oteo kontroli baš pred same izbore i da tako zaraćeni ulaze u trku.

Blokaderi, koji su se toliko pozivali na zajedništvo i jedinstvo, pred same izbore, kada su ulozi najveći, očigledno više ratuju međusobno nego sa svojim političkim neistomišljenicima.