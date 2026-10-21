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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas obeležavanju 85. godišnjice masakra u Šumaricama, koji su nad Srbima, uglavnom omladinom i učiteljima, počinili nacisti.

- 85 godina kasnije, Šumarice ostaju mesto našeg večnog sećanja na hiljade nevinih žrtava, na nedužno stradale Kragujevčane i školsku mladost kojoj je surovo prekinuto detinjstvo. "Pucajte! Ja i dalje držim čas!" - reči su koje su postale zavet slobode, rodoljublja i dostojanstva. Naša je dužnost da ih čuvamo od zaborava i da svaku novu generaciju učimo istini o stradanju našeg naroda - naglasila je ona.

Ministarka je istakla da Srbija pamti, i da Srbija ne zaboravlja.

- Neka je večna slava i hvala svim nevinim žrtvama Šumarica.

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