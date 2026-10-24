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Šest osoba povređeno je u šest saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u toku noći, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Svi povređeni prevezeni su u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 138 puta od kojih je 26 bilo na javnom mestu uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa bolovima u grudima i sa povišenim krvnim pritiskom.

(Kurir.rs/Tanjug)

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