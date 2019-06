GORAN VESIĆ BESAN NA ČELNIKE GSP: Morao sam da dođem ovde da ih postrojim! Skandalozno je to s klimama! Izvinjavam se građanima

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da je na sastanku sa čelnicima GSP-a tražio da mu dostave tačan podatak o broju autobusa koji imaju klimu jer je, kako je rekao, nedopustivo da jedan deo autobusa nema klimu, kao i da u onima koji ih imaju one ne rade jer ih neko nije popravio.

On je to rekao nakon vanrednog kolegijuma sa čelnicima GSP-a, održanog sinoć koji je bio "prilično buran", a Vesić je bio prilično oštar u razgovoru sa predstavnicima preduzeća.

Prema Vesićevim rečima, gradom i dalje saobraćaju autobusi bez ugrađene klime, popularni "japanci", ali postoje i novi i autobusi stari pet, šest godina gde rashladni uređaji postoje, a nisu uključeni.

"Do 10. jula, od 568 autobusa GSP koji se po letnjem redu vožnje nalaze na ulicama, 434 moraju da imaju klimu i ta klima mora da radi. To je maksimum koji u ovom trenutku možemo da imamo zato što imamo i autobuse gde je to nemoguće popraviti. S obzirom na to da tokom avgusta i septembra stižu 174 nova kineska autobusa, to znači da od 1. novembra ne sme da postoji više nijedan autobus bez grejanja i klime", rekao je Vesić.

Kako je dodao, to znači da naredne godine GSP neće imati nijedan jedini autobus bez klime, odnosno bez grejanja, a ako se to bude dogodilo, neko će odgovarati.

Vesić je za Blic kazao i da će autobusi sa klimama biti podeljeni tako da na svako jedno vozilo bez sistema za rashlađivanje voze tri koja imaju klimu, kao i da je tražio da ona budu obeležena da bi putnici to znali.

"Skandalozno je što se ispostavilo da za 13 dana mogu da se poprave klime u više od 200 autobusa, a da do sada nisu popravljene zato što negde nedostaje remen ili neki znak. To je stvarno skandalozno. Ja se u ime grada izvinjavam građanima što u autobusima nije radila klima, morao sam da dođem ovde i da ih 'postrojim' kako se to kaže da bismo nekako rešili ovaj problem", rekao je Vesić.

On je rekao i da će od ponedeljka gradski autobusi takođe biti kontrolisani i GSP kažnjavan kao što su prethodnih dana kažnjavani privatnici.

"Veći problem je sa tramvajima, pošto u trolejbusima klime rade. Mi imao stare češke tramvaje koji nemaju klimu i tu je nemoguće bilo šta uraditi. Radimo na tome da počnemo repariranje starih čeških tramvaja da bi i oni imali klimu i to nas čeka", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir