VESIĆ: Od danas nema više bahatog parkiranja, počinje naplata kazni u sistemu Oko sokolovo

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da od danas više nema bahatog parkiranja u Beogradu, bar ne u najprometnije 93 ulice kojima ide javni prevoz, a koje su pokrivene sistemom "Oko sokolovo".

foto: Zorana Jevtić

Vesić je rekao da su se prethodnih godina uzurpirale tramvajske šine, kako su bahati vozači stajali u žutim trakama i parkirali se na pešačkim prelazima.

Način na koji su se ponašali je, dodao je, otežavao ne samo funkcionisanje javnog prevoza već i drugih službi u gradu, što je i bio razlog uvođenja sistema "Oko sokolovo".

Vesić je, navodi se u saopštenju Gradske uprave, podsetio da je danas istekao rok od dve nedelje kada je u fazi testiranja prve nedelje bilo snimano stanje i objavljivan broj učinjenih prekršaja, dok su se u drugoj nedelji slala obaveštenja sa fotografijom onima koji su bili u prekršaju, sa molbom da ubuduće propisno parkiraju svoja vozila.

"Mislim da smo bili i više nego dovoljno tolerantni prema bahatim vozačima i da smo im dali šansu da se naviknu na novi sistem. Od danas, oni koji se nepropisno parkiraju u 93 ulice plaćaće kazne", rekao je Vesić i precizirao da postoje četiri vrste kazni - od pet, 10, 15 i 25.000 dinara.

Pet hiljada je nepropisno parkiranje koje inače ne pokriva "Oko sokolovo" već saobraćajni i komunalni milicioneri, deset hiljada platiće se u okviru sistema "Oko sokolovo" ako neko parkiranjem zaustavlja javni prevoz, a ako neko to uradi u žutoj traci, tramvajskoj baštici ili na pešačkom prelazu biće kažnjen sa 25.000 dinara, pojasnio je zamenik gradonačelnika.

Kako je dodao, ako se neko parkira u parku, na zelenoj površini koja je određena kao parkovska površina, platiće kaznu od 15.000 dinara.

Vesić je rekao da svi koji naprave prekršaj dobijaju obaveštenje po kome u roku od osam dana mogu da se identifikuju i daju dokaz da oni nisu vozili automobil ili da plate 50 odsto kazne, čime priznaju da su vozili automobil.

"To znači da tek posle osam dana teče njihova obaveza da plate kaznu i to je apsolutno po zakonu", kazao je Vesić.

Apelovao je na sve vozače da se u ove 93 ulice niko ne parkira u žutim trakama, da ne pokriva pešačke prelaze ili zaustavlja javni prevoz jer to, dodao je, otežava život svim građanima.

"Grad mora da funkcioniše i zato ulice moraju da budu prohodne. 'Oko sokolovo' ne pokriva male, bočne ulice ili blokove između stambenih zgrada. Izabrali smo samo najvažnije ulice kojima ide javni prevoz, znači, tamo gde je najurgentnije. Na tim mestima nema opravdanja kada neko stane u žutu traku i zaustavi autobus ili se parkira na tramvajsku bašticu i tako napravi red tramvaja zato što je otišao da jede", rekao je Vesić.

Dodao je da će se posebna pažnja obratiti na Bulevar kralja Aleksandra, Beogradsku ulicu, gde je haos sa parkiranjem zbog nekoliko prodavnica brze hrane, kao i u Maršala Tolbuhina, bivšu Ulicu Goce Delčeva, i Francusku.

"To su ulice koje će biti pod posebnim tretmanom, jer je tu zaista najveći haos. Prođite bulevarom i u svakom trenutku ćete videti između deset i 15, a možda i 20 nepropisno parkiranih automobila. To nije normalno i ne sme da se dešava. Nema više bahatog parkiranja u Beogradu, znaće se red", poručio je Vesić.

On je pozvao sve koji su to do sada radili da više ne rade, jer će na taj način izbeći kaznu, a i doprineće gradu da bolje funkcioniše.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir