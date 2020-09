AKO PLANIRATE AUTOBUSOM PO SRBIJI, OBAVEZNO PRVO POZOVITE OVAJ BROJ: Vreme polazaka menja se iz dana u dan

Međugradski prevoz smanjen i do 50 odsto,maske obavezne

BEOGRAD - Autobuski saobraćaj, koji je posle obustave za vreme prvog naleta epidemije korona virusa ponovo uspostavljen u maju, odvija se sa smanjenim brojem polazaka i to u međugradskom do 50 odsto, a u međunarodnom kod pojedinih prevoznika i do 90 odsto.

Saobraćaj se odvija uz poštovanje epidemioloških mere za prevoznike i putnike.

Uredbom Vlade Srbije propisano je da od 1.septembra ove godine do 1. marta 2021, prevoznici u međumesnom saobraćaju obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25 odsto polazaka registrovanog reda vožnje.

Na Beogradskoj autobuskoj stanici je rečeno da na osnovu ove odluke, prevoznici BAS-u svakodnevno dostavljaju informacije koje će polaske realizovati sa njihovih perona. Za linije na kojima postoji interesovanje u nekom periodu, kao što su trenutno banje Srbije, svi polasci se realizuju.

Zamenik šefa saobraćajno-prodajne službe BAS-a za prigradski saobraćaj Dragana Radošević kaže da se karte na njihovim šalterima prodaju u skladu sa zahtevima prevoznika i rasporedom sedišta, koje im prevoznici dostave i da je broj polazaka sa perona BAS-a znatno manji nego pre pandemije - kreće se oko 50 odsto ranijeg broja.

Prema njenim rečima, putnicima koji planiraju putovanje je najbolje da informacije o polascima provere na sajtu Beogradske autobuske stanice ili na broj telefona 011/2636-299, pošto se održavanje polazaka menja iz dana u dan.

Kada je reč o međunarodnom saobraćaju, polasci se realizuju samo kada postoje iskazane potrebe putnika za prevozom do određene destinacije.

"Putnici su obavezni da se sami raspitaju i obezbede sve potrebne zdravstvene formalnosti za državu u koju žele da putuju. Prema našim saznanjima prevoznici nisu menjali cene karata na ovim linijama, kaže Radošević.

Prevoznici tvrde da svakodnevno dezinfikuju autobuse kojima prevoze putnike.

Takođe navode da je u vozilima obavezno nošenje zaštitnih maski, što putnici u najvećoj meri poštuju.Potvrđuju to i sami putnici.

Marijana Stojanović, koja zbog posla svakog radnog dana putuje od Kraljeva do Novog Pazara i nazad, priča da putnici, kao i vozači i kondukteri u autobusima redovno nose maske.

"I kada bi neko hteo da uđe u autobus bez maske, ne bi mogao, jer kondukteri kao što kontrolišu kupljene karte, kontrolišu i nošenje maski, pa niko bez maske ne može ući u vozilo" , kaže ona i dodaje da putnici sve vreme tokom voznje nose masku, a skidaju je, i to nakratko, samo ukoliko u njihovoj blizini niko ne sedi.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir