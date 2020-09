DOKTORKA DARIJA OTKRILA: Evo šta se desilo onog dana kada smo imali više od 100 novozaraženih

Zamenica direktora Intituta za javno zdravlje Srbije dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da neće biti sankcija za one koji se ne vrate sa odmora iz okolnih zemalja u Srbiju do petka, već da je reč o upozorenju "za njihovo dobro" kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje i ne bi došlo do drastičnog skoka broja zaraženih.

"Kažnjavanje nije cilj, cilj nadzora je da se prate i zdrave osobe koje mogu biti prenosioci i da se skrene pažnja građanima koji se vraćaju na koje simptome da obrate pažnju i kome da se jave kao bi se brzo sprovelo lečenje", rekla je dr Kisić za TV Prva.

Takođe je rekla da su svako okupljanje, i svaka proslava faktori rizika.

"I boravak u nekom našem turističkom mestu jeste faktor rizika, ne samo van granica Srbije, ali kada smo sagledali u prethodne dve nedelje kakav je bio rizik, 20 puta je veća verovatnoća zaraze u nekoj iz okolnih zemalja", rekla je ona.

Kisić Tepavčević je kazala da je poslata jasna poruka građanima Srbije koliko je rizik veći u okolnim zemljama, te da su zato apelovali da se građani vrate. Ona je rekla da Krizni štab ima i obavezu i dužnost da građanima ukaže na rizike pod kojima se nalaze. Dodala je da je iskakanje u broju zaražnih prethodnih dana uobičajeno kada je u pitanju epidemijski tok.

Dan kada smo imali više od 100 novozaraženih je dan kada je virus otkriven u Sremčici u domu za decu i mlade ometene u razvoju, navela je dr Kisić.

Istakla je da je važno da nemamo nijedno novo žarište i da je reč o pojedinačnim slučajevima, ali da se, ako jedan dan imamo 100, a drugi dan 20 novozaraženih, ne može reći da je situacija pet puta bolja.

Navela je da je intenzivan nadzor nad decom školskog uzrasta i da se pokazalo da je funcionisanje nastave uspešno.

"Imamo rešenje za svaki potencijalni scenario koji može da se dogodi", rekla je Kisić Tepavčević i dodala da je bilo sporadičnih slucajeva oboljevanja.

Govoreći o školi "20. oktobar" ona je kazala da je bila reč o lokalnoj transmisiji i da je zato celo odeljenje u izolaciji.

Istakla je da nam sledi period respratornih infekcija i sezonska vakcinacija od oktobra.

Govoreći o vakcini za korona virus Kisić je kazala da je ceo svet željno išcekuje i da zemlja porekla nije bitan faktor već da je ona bezbedna. Istakla je da taj posao nije jednostavan i da se sprovodi fazno.

