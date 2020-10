DEMONTIRANJE STAROG SAVSKOG MOSTA DOGODINE: Završiće na Ušću, to znate ali evo u kom će delu grada biti dok ne postane atrakcija

BEOGRAD - Stari savski most biće rastavljen i privremeno postavljen na jednoj parceli u opštini Palilula, izjavio je glavni urbanista Beograda Marko Stojčić.

"Radovi na demontiranju će verovatno početi sledeće godine, dok će se uporedo raditi i novi most na njegovom mestu. Stari most će biti isečen na tri dela, transportovan brodom do svoje privremene lokacije, kako bi kasnije mogao ponovo da se koristi", kazao je Stojčić za list.

Blic je podsetio da je nakon izjašnjavanja građana grad doneo odluku da Stari savski most bude izmešten u park Ušće i da se u sklopu njega nalaze kafići i restorani.

Stojčić je naveo da će Novi savski most imati po dve trake u svakom smeru, sa tramvajskom "bašticom" u sredini i stazom za bicikliste.

"To će biti jedan novi most koji bi trebalo da počne da se gradi sledeće godine, ne znamo tačno kada jer je korona virus sve dosta usporio", dodao je Stojčić i da se očekuje da će biti završen 2022. godine.

Druga opcija, koja je dobila manje glasova, bila je da Stari savski most bude premešten između Ade Ciganlije i novobeogradskih blokova, a naknadno je odlučeno da se na tom mestu izgradi pešačko-biciklistički most koji bi povezivao Adu i Blok 70.

