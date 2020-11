ALO VAS DVE, JESTE SAME U AUTOBUSU Kontrolorke se umešale u ženski fajt u busu 96, pale uvrede skot i stoka a sve zbog ovoga VIDEO

BEOGRAD - U gradskom autobusu na liniji 96 koji saobraća od Borče do Pančevačkog mosta došlo je prvo do čarke a potom i do svađe u kojoj su pale teške reči koje je jedna putnica uputila drugoj.

Snimak kruži društvenim mrežama.

- Ja sam stoka?, upitala je putnica.

- Jesi... I egocentrični skot, odgovorila joj je druga jer ne nosi masku na šta joj je prva rekla da ne razume zašto je napada ona nego da treba da pozove policiju.

U jednom trenutku u autobus su ušle i kontrolorke koje su uvučene u svađu zbog čega su morale i da im podviknu.

- Alo, vas dve! Jeste li same u autobusu - posle čega je usledila još glasnija rasprava.

Pogledajte...

(Kurir.rs/Facebook/Foto: Facebook Printscreen)

