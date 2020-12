VESIĆ IMA DOBRE VESTI: Posle 50 godina od obećanja, izgradnja metroa počinje dogodine!

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da juče bilo tačno 50 godina od kako je Beogradu obećan metro, te da za to vreme nije bilo vlasti i gradonačelnika koji nisu obećavali taj projekat.

– Bilo je lakih i teških godina, više ili manje novca. Metro je obećavan i 2009, 2010, 2011 i 2012. godine. Sada smo došli u situaciju da ćemo sledeće godine početi da gradimo beogradski metro. Znam da nam mnogi građani sada ne veruju, ali tvrdim da ćemo sledeće godine početi da gradimo depo na Makiškom polju – istakao je Vesić za TV Pink.

Prema njegovim rečima, u januaru će biti potpisan memorandum dva izvođača metroa, koneske kompanije „Pauer čajna” i francuske kompanije „Alstom”.

– Kinezi su zaduženi za građevinske radove, Francuzi za tehnologiju, vozove, lokomotive, skretnice, šine. Tim memorandumom će se rešiti njihovi međusobni odnosi. Mi ćemo do kraja godine usvojiti plan detaljne regulacije za Makiško polje. Neki već napadaju i to i govore kako se smanjila zona vodizvorišta. To nije tačno jer je ono na potpuno drugoj strani – pojasnio je Vesić.

Kako je naveo Vesić, metro će imati prve dve linije 40,5 kilometara. Prva linija će imati 21,3 kilometra i 23 stanice, druga oko 19,2 kilometra i 20 stanica. Iznad zemlje će biti oko 2,5 kilometara, sve ostalo će biti ispod zemlje.

– Budemo li se držali dinamike, a nema razloga da je se ne držimo, jer ćemo usvojiti PDR za Makiško polje, Ežis radi projektovanje u fazama i kako se koja faza bude završavala mi radimo i ne čekamo da se završi čitav projekat. Sa Kinezima smo ministar Siniša Mali i ja imali sastanak i dogovorili smo već da nabave mašine kojima se kopa pod zemljom. Tako da građani neće videti samu izgradnju metroa, već izgradnju metro stanica – kazao je Vesić.

Srbija će, dodao je, tokom sledeće godine doneti zakon o metrou, jer trenutno nemamo nijedan zakon koji to reguliše.

– Istovremeno sa tim radimo i projekat širenja Bg voza. On će obuhvatiti sve prigradske opštine osim Grocke, koja trenutno nema mogućnosti za to. Već smo prošle godine proširili Bg voz do Lazarevca, Barajeva, Mladenovca i Sopota. Sada od Vukovog spomenika do centra Lazarevca vozom stižete za 63 minuta, što je nemoguće kolima i autobusom, a do centra Barajeva za 47 minuta. Kupićemo u toku 2021. godine novih sedam kompozicija kako bismo mogli da pokrijemo proširenu mrežu. U 2022. godini ćemo zameniti 12 postojećih kompozicija. Do 2025. zbog novih linija koje ćemo graditi od železničke stanice u Zemunu Bg voz širimo prema Surčinu, obuhvatamo centar Surčina, Nacionalni stadion, aerodrom i Obrenovac, trebaće nam 12 novih kompozicija i Bg voz će biti naša gradska železnica koja će zajedno sa metroom činiti jedinstven sistem – rekao je Vesić.

Kada je reč o spomeniku Stefanu Nemanji Vesić je rekao da može da razume da ljudi imaju različita mišljenja da se neko me sviđa, nekome ne. Bilo je, dodao je, napada i na Ajfelovu kulu, a sada je to simbol Pariza.

– Mnogi su protivnici, ali njihov problem nije estetika spomenika, već je problem što su to dve različite politike. Vučićeva politika je da mi poštujemo svoju istoriju, slavimo svoje heroje i tako ponosni koračamo ka Evropi. Njihova politika je da je Srbija mala država koja se izvinjava i nema prava na svoju politiku. Podizanje spomenika Stefanu Nemanji je pečat na pobedu srpske politike u Srbiji. Konačno ćemo raskrstiti sa lažnom elitom koja misli da jedino Srbija nema prava da slavi svoje herooje – naglasio je Vesić.

Kako je naveo, Stefan Nemanja je rodonačelnik naše najznačajnije srednjovekovne dinastije.

– Osam vekova smo čekali spomenik, toliko je trebalo da prođe da neko kao što je predsednik Vučić predloži da se podigne spomenik. A priče o tome da li je visok ili ne, recimo pariski Trg republike je 32.000 metara kvadratnih, a spomenik je 26 metara visok, spomenik Stefanu Nemanji je 23 metra visok. Oni ne žele da Stefan Nemanja ima spomenik u Beogradu. London može da ima spomenik svom čuvenom admiralu i Francuska spomenik Republici, a mi ne, nama je to zabranjeno. U glavama tih koji se protive Srbija ne sme da bude ponosna, mora da bude slaba, da bude zemlja koja se izvinjava drugima. Vučićeva Srbija je snažna, koja poštuje druge, nikome ne preti i poštuje svoju istoriju – zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo)

