VESIĆ: Posle Savskog trga sledi obnova Karađorđeve do Brankovog mosta i zgrade Pošte 6 u Savskoj! Izgledaće velelepno (FOTO)

BEOGRAD - Na Svetog Savu, 27. januara biće otkriven spomenik Stefanu Nemanji i otvoren rekonstruisan Savski trg, rekao je Goran Vesić i dodao da potom sledi obnova Karađorđeve ulice, od Savskog trga do Brankovog mosta, uređenje fasada, kao i izmeštanje stare autobuske stanice. Vesić je gostujući u jutarnjem programu Hepi televizije rekao da obnova Savskog trga na najbolji način pokazuje kako se Beograd menja i uređuje poslednjih osam godina. – Setite se samo kako je izgledao trg ispred stare železničke stanice pre samo dve godine. Taksi stanica, posečeno drveće, autobuska okretnica, spomenik od zarđalog gvožđa koji nisu prihvatali ni oni kojima je bio namenjen. Danas je to najveći i najlepši pešački trg u Beogradu, čija je površina 32 hiljade metara kvadratnih, urađen prema projektu jednog od najboljih arhitektonskih birao u Evropi iz Madrida, sa velelepnim spomenikom osnivaču najvažnije srpske srednjovekovne dinastije Stefanu Nemanji, koji je izvajao Aleksandar Rukavišnikov, jedan od najvećih evropskih vajara – rekao je zamenik gradonačelnika Beograda i dodao da je obnovljena i osvetljena fasada stare železničke stanice, koja će postati Muzej istorije Srbije.

Vesić je rekao da će se posle otvaranja Savskog trga još dva meseca raditi na rekonstrukciji ulice koja povezuje Savsku i Nemanjinu i koja obilazi novi trg.

– Da bi se ova ulica uradila, neophodno je da potpuno proradi nova kanalizaciona crpna stanica, koja je urađena ispod trga i sada je u probnom radu. Kada ona bude puštena, kreće rušenje stare kanalizacione stanice koja se skoro osam decenija nalazi u zemlji ispred bolnice Sveti Sava. Tek tada možemo da uradimo ulicu koja će imati četiri trake i nove tramvajske baštice – objasnio je Vesić. On je rekao da očekuje da će stara autobuska stanica biti iseljena i porušena do kraja ove godine, kao i da sledi rekonstrukcija Karađorđeve ulice, od Savskog trga do Brankovog mosta, sa uređenjem fasada.

– Zgrada Pošte u Savskoj biće rekonstruisana i tom prilikom biće vraćena Korunovićeva fasada koja je uništena posle Drugog svetskog rata. Trenutno rekonstruišemo Ulicu Milana Milovanovića sa urbanim džepom na uglu ove ulice sa Balkanskom, Gavrila Principa i Admirala Geprata a sledi i rekonstrucija Ulice kraljevića Marka. Naravno, u toku je i obnova hotela Bristol.

Kada sve bude završeno, ovaj kraj grada, uz Beograd na vodi koji je nikao na mestu starih železničkih šina, postaće najprestižniji kraj za život u našem gradu, a pre samo nekoliko godina ovde niko nije želeo da živi. Eto, na primeru ovog kraja vidi se u čemu je razlika između nas i naših prethodnika i kako se Beograd razvija i menja nabolje – rekao je Vesić.

