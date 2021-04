VESIĆ PRED NOVU SEDNICU KRIZNOG ŠTABA: Vreme je za potpuno otvaranje! Beograd ima odlične rezultate u vakcinaciji

Grad Beograd postigao je odlične rezultate u vakciniciji i očekuje da Krizni štab donese odluku da se u glavnom gradu u potpunosti otvore ugostiteljski objekti i radnje, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je rekao da je važno da Beograd radi i da se tako obezbedi egzistencija za 40.000 ljudi koji rade u ugostiteljstvu.

- Mislim da je vreme da otvorimo i bioskope, po istom principu po kome rade i pozorišta - rekao je on.

Naveo je da će Skupština Beograda pomoći ugostitelje koji koriste gradske prostore plaćanja kirija za maj mesec kao i da će svi koji imaju bašte biti oslobođeni plaćanja gradskih taksi za jun i jul.

On je ocenio da je vreme da se usvoje i protokoli iza kojih stoji zavod za javno zdravlje o načinima organizacija svadbi, manjih proslava, koncerata, seminara i kongresa.

- Beograd je potpuno spreman, da po epidemiloškim merama budu održani i Birfest, i Bemus, i Bitef, i Džez festival, i organizovan doček Nove Godine. Najbolji smo u vakcinaciji - to je način da se vratimo normalnom životu - rekao je Vesić za televiziju Pink.

Kako je istakao očekuje da Krizni štab počne da respektuje dobre rezultate u vakcinaciji koje imaju Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Niš i Kragujevac.

- Rezultati vakcinacije u Beogradu su fantastični, sa onima koji su preležali približavamo se kolektivnom imunitetu. Vreme je da u Beogradu otvorimo ono što nije radilo, da ljudi žive od rada - rekao je on.

Zamenik gradonačelnika rekao je da je u toku nabavka 70.000 tableta koji će sa besplatnim internetom biti obezbeđeni za sve učenike od prvog do četvrtog razreda na teritoriji Beograda.

Rekao je da će 6,6 hiljada laptova biti nabavljeno za nastavnike i učitelje, da će laptopovi i tableti biti obezbeđeni i za učenike i nastavnike specijalnih škola.

Istakao je da će biti obezbeđeni i digitalni udžbenici.

- To je važno za roditelje kada je u pitanju kupovina udžbenika. Nema to puno gradova u Evropi. Ali je i korak dalje ka digitalizaciji i pripremi đaka za život u 21. veku - rekao je on.

Vesić je ponovio da je vrednost juče otkrivenog spomenika Despotu Stefanu Lazareviću 18,3 miliona dinara i ocenio da to nije ni bila tajna.

- Mogu da razumem da se nekom ne sviđa. Spomenik je deo Svetomir Arsić Basarea, akademik i verovatno jednog od najboljih naših vajara i većini se sviđa - rekao je on.

Naglasio je da u Beogradu ista ličnost može da ima i dve ulice, naveo da je spomenik Despotu Stefanu na Kalemegdanu na mestu gde je bio njegov grad, kao i da je novi spomenik u Bulevaru Despota Stefana - vladarski.

Naveo je i da će Grad Beograd nastaviti sa podizanjem spomenika značajnim ličnostima.

Ocenio je da nekim smeta što spomenike podiže sadašnja vlast a ne smetaju ljudi kojima se spomenici podižu.

(Kurir.rs/Tanjug)