VESIĆ O NOVOM UBLAŽAVANJU MERA: Očekuju nas 2 važne odluke, a tiču se i onih koji planiraju svadbu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da se u narednom periodu očekuju dve važne odluke - da se otvore restorani jer je, kako je istakao, u Beogradu vakcinisano skoro 40 odsto građana.

- Očekujem da Vlada usvoji protokole koje su predložili Grad Beograd, Zavod za javno zdravlje i ivent industrija o organizovanju događaja. Mi smo predložili četiri protokola: oni koji se odnose na organizovanje svadbi i manjih događaja, mada svadbe mogu da budu i veći događaji, ali zadržali smo se za sada da ipak budu u određenim uslovima. Zatim organizacija kongresa, seminara, festivala, koncerata - rekao je Vesić.

On je dodao da je "važno da kao zemlja izađemo sa planom otvaranja, kao što su to uradili Velika Britanija, Izrael, kako bi oni koji rade u toj industriji mogli na vreme da rezervišu one koji bi dolazili".

Vesić je naveo da je važno da se izađe sa planom otvaranja i ukazao da je to velika šansa za Beograd, jer će biti moguće održavanje kongresa i organizovanje drugih događaja

Zamenik gradonačelnika je rekao da se Beograd priprema za dan posle i da čini sve, zajedno sa Privrednom komorom i Turističkom organizacijom, da što više turista dođe u glavni grad.

On je naglasio da se radi na vakcinaciji zaposlenih u hotelima i naveo da je prošle nedelje bilo vakcinisano 25 odsto zaposlenih, što znači da će brzo većina biti vakcinisana.

Vesić je ukazao da je to vazno za turiste kada odlučuju kuda će putovati i naglasio da će hoteli, ako su sigurni, biti puniji Zamenik gradonačelnika je zahvalio Vladi Srbije što je donata odluka o izjednačavanju cene PCR testa na korona virusa za strane i gradajne Srbije, ističući da je to Grad Beograd predložio zbog dolaska turista.

Na pitanje može li Grad da predloži da za građane Srbije PCR test bude jeftiniji, Vesić je odgovorio da je za jednu porodicu jeftinije da se vakciniše.

Govoreći o nošenju maski u baštama ugostiteljskih objekata, Vesić je rekao da nije realno očekivati da ljudi koji imaju piće ispred sebe nose masku.

Prema Vesićevom mišljenju, nošenje maski se odnosi na to kada se dolazi u baštu, a za stolom je to stvar lične odgovornosti.

(Kurir.rs/Tanjug)