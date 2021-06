DORĆOLCI PROPADOŠE NAČISTO OD NESPAVANJA: Stanari Braće Baruh i Mike Alasa oka ne mogu da sklope od buke i žurki koje traju do 1!

Komšinica koja ima bebu od godinu dana, apsolutno je jedva preživela i morala je da se odseli da bi mogla sa svojom bebom da izdrži sve to", kaže Nataša

BEOGRAD - Stanari zgrade na Dorćolu ne mogu normalno da žive od buke iz kafića, nema kome se nisu obratili za pomoć Buka koju svake večeri slušaju stanari u Ulici Braće Baruh i Mike Alasa iz obližnjeg bara je, kažu, nesnosna, a ništa ne mogu da promene.

Nataša priča da žurke traju do jedan noću.

"Dok se gosti razbeže to je već pola dva, a ja moram u pet ujutru da ustanem da idem da radim i ta galama me ubija, ne mogu da spavam i ja ne mogu da radim. Sve komšije koje imaju malu decu njima je apsolutno svejedno da li je petak, subota, utorak, četvrtak. Komšinica koja ima bebu od godinu dana, apsolutno je jedva preživela i morala je da se odseli da bi mogla sa svojom bebom da izdrži sve to", kaže Nataša.

Neki od stanara čak tvrde da su im iz kafića pretili kada su im skretali pažnju na buku. I naša sagovornica se plaši, pa nas je molila da joj ne prikažemo lice.

"Ja živim u broju 25 i buka je nepodnošljiva. Kad su uveče žurke, jednostavno ne čujemo televizore, našu muziku, sa zatvorenim prozorima. Ne možemo da spavamo, totalno smo u rasulu već mesecima. To od prošle godine još traje", priča jedna stanarka.

Stanari su se žalili Inspekciji za zaštitu životne sredine, Turističkoj inspekciji, Opštini stari Grad, Komunalnoj miliciji, od nekih su dobili odgovore, od nekih ne.

"Kad dođe ekološka inspekcija, mi imamo dodeljenu inspektorku. Ona jeste priznala da kad su došli u vanrednu inspekciju da su do onog tamo ćoška, iza svih naših zgrada čuli kako se trese beton, ali oni po tom pitanju ne mogu ništa da rade", dodaje Nataša Simić.

Komunalna milicija apeluje na pojedince da ne zloupotrebljavaju nove mere Vlade Republike Srbije.

"Pojedini ugostiteljski objekti, jednostavno vlasnici, su zadali sebi za pravo neposredno pre stupanja na snagu novih odredbi Vlade, koje se tiču izvođenja muzičkog sadržaja, pa su dali sebi za pravo da sami sebi odrede i radno vreme i vreme kada će emitovati muzički sadržaj.

Bilo je izolovanih slučajeva u prethodnom periodu da smo mi po prijavama, naravno i samoinicijativno u skladu sa unapred planiranim aktivnostima, zaticali neke subjekte da su emitovali muzički sadržaj nakon tih 18 časova gde smo u skladu sa svojim ovlašćenjima sankcionisali", navodi Ranko Šekularac iz Komunalne milicije.

U telefonskom razgovoru menadžerka kafića nam je rekla da rade sve po propisu. Biće valjda lakše kada bude usvojen Zakon o buci i kada komunalna milicija na licu mesta bude merila nivo buke i kažnjavala.

(Kurir.rs/RTS/Ana Nikolić)