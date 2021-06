VESIĆ O PROBLEMU BUKE U PRESTONICI: Zakon će doprineti efikasnom rešavanju ovoga u Beogradu! Do sada jedina reagovala Vujović

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da od Zakona o buci, koji je na javnoj raspravi do 23. juna, očekuje mnogo i da će se na taj način uvesti red u gradu.

Da bismo sve ovo mogli da sprovedemo, rekao je on gostujući na TV Pink, proteklih osam meseci urađeno je zoniranje grada, kada je u pitanju buka, i za svaki deo je utvrđeno šta su izvori buke.

- Problem buke nije nov u Beogradu, postoji već decenijama. Nije to samo buka iz ugostiteljskih objekata, već i od radova, auto-puta... Postoje različiti izvori buke koji ljudima prave probleme - dodao je Vesić.

On kaže da je pokušao pre nekoliko godina da reši taj problem i da je slao nekoliko inicijativa Vladi Srbije.

- Jedina koja je do sada reagovala je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović koja razume tu problematiku i prihvatila je da radimo na Zakonu o buci. Nosilac posla je Ministarstvo zaštite životne sredine, mi smo pomagali sa stanovišta lokalne samouprave i došli smo do nacrta novog Zakona koji se sada nalazi na javnoj raspravi do 23. juna. Ko želi da pogleda taj Zakon može da ga vidi na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i da onlajn uputi primedbe i predloge - istakao je Vesić i pozvao sve, koji misle da mogu da doprinesu nalaženju najboljeg rešenja, daju svoje primedbe.

Kako je naveo, kada Zakon bude usvojen, komunalni milicioner će imati aparat za merenje buke, na licu mesta će moći da meri buku, da opomene onoga ko to radi, da kazni prekršajnom kaznom koja neće biti ispod 150.000 dinara, da privremeno zatvori objekat, zabrani obavljanje delatnosti u nekom periodu ili da oduzme sredstvo sa koga se emituje buka.

- Mi već radimo na tome da obezbedimo te aparate, Komunalna milicija prolazi obuku i verujem da ćemo na taj način uvesti red u gradu. Tako ćemo mnogo efikasnije da se borimo protiv onih koje ne interesuje kako žive ljudi u zgradi u kojoj oni imaju objekat. Kao što se borim da rade ugostiteljski objekti tako se borim da u Beogradu vlada red, ljudi moraju da budu zaštićeni - pojasnio je Vesić.

Prema njegovim rečima, danas kada inspektori izvrše uvid u nekom restoranu ili kafiću koji emituje buku, po sadašnjim zakonima oni mogu da opomenu onoga ko to radi i zakažu merenje buke. Jasno je, dodao je, da merenjem buke u prethodno zakazanom terminu niko neće biti kažnjen.

Vesić je rekao i da je na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojen plan postavljanja splavova, što je takođe jedan od izvora buke.

- U septembru čekamo izmenu Zakona o vodama, a mi smo kao Grad Beograd dobili nadležnost nad plutajućim objektima, iako su Sava i Dunav reke prvog reda. Dobili smo pravo da uredimo tu oblast. Svi će dobiti svoja mesta, dobiće legalno struju, vodu, ali će morati da plaćaju svoje obaveze prema Gradu - rekao je Vesić i dodao: "Za njih će važiti ista pravila kada je u pitanju buka. U saradnji sa Mašinskim i Građevinskim fakultetima radimo na tome kako oni mogu da naprave zaštitu od buke čak i na otvorenom. Drugo, neće više moći fekalije da izbacuju u reku, moraće da čiste oko splavova. Hoćemo da i u ovu oblast uvedemo red jer Beograđanke i Beograđani zaslužuju da žive u uređenom gradu".

Kako je naveo, ugostitelji će dobiti rok da u nekoliko godina urade zaštitu od buke u svojim oobjektima.

Pripremamo se, dodao je Vesić, da se na isti način bavimo parom i mirisima.

- Zabranićemo ćumur i te vrste kuhinja u stambenim zgradama. To ćemo uraditi već na sledećoj Skupštini, već smo zabranili da fast-fud restorani mogu da rade 24 sata u stambenim zgradama, a sada ćemo se na isti način pozabaviti parom i mirisima - istakao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)