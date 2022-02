ŠTA I KAKO RADI NA SUTRAŠNJI PRAZNIK SRETENJE: Parking besplatan, javni prevoz po nedeljnom redu vožnje

BEOGRAD - U utorak i sredu, 15. i 16. februara, obeležava se Dan državnosti.

Tržni centri

Ipak, većih izmena u radnom vremenu maloprodajnih objekata neće biti, pa će tako i trgovinski lanci i tržni centri raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Pijace

I sve zelene pijace u sastavu JKP "Gradske pijace" će tokom predstojećeg praznika raditi uobičajeno - od 6 do 19 sati.

Pijaca "Palilula" radiće od 7 do 21 sat, pijaca "Dušanovac" – prodaja robe iz vozila od 19 do 6 sati, dok će "Otvoreni tržni centar", poznatiji kao Buvljak, raditi u skladu sa zimskim režimom od 8 do 16 sati, navodi se na zvaničnom sajtu JKP "Gradske pijace".

Garaže i parking

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu i to: garaža u okviru pijace Palilula od 6 do 21 sat, garaža pijace Zeleni venac od 6 do 21 sat, parking pijace Zemun od 00 do 24 sata, parking pijace Dušanovac od 8 do 19 sati.

Apoteke

Non-stop će dežurati i ukupno pet apoteka "Beograd", u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27. Za kupce će do 18 časova biti otvorene apoteke u Knez Danilovoj i Patrisa Lumumbe na Paliluli, Majke Kujundžić na Zvezdari, Srpskih udarnih brigada u Rakovici i u Krivoločkoj na Zvezdari.

Pošte

Što se tiče pošti, poslovnica Glavne pošte u Takovskoj ulici kao i poslovnica na aerodromu "Nikola Tesla" biće oba dana otvorena 24 sata. Osim ove poslovnice radiće i pošte u tržnim centrima, uglavnom do 19 sati.

JKP "Parking servis" Beograd u utorak i sredu neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada. Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31 i Mileševska br. 51, a na objektima Preduzeća biće istaknuta Državna zastava. Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

GSP

Sve linije javnog gradskog prevoza će u utorak i sredu saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Pažljivo na drumu, pojačan saobraćaj zbog raspusta i praznika

JP „Putevi Srbije" obaveštava javnost da se zbog praznika, dana Državnosti Republike Srbije „Sretenja“ i školskog raspusta očekuje povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima. Putevi Srbije preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila, svi naplatni kanali su u funkciji bez minuta pauze. Duž autoputeva u Republici Srbiji na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. JP „Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Kurir.rs/B92