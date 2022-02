DETALJNO, ZNA SE TAČNO KO RADI, A KO NE ZA DAN DRŽAVNOSTI! Dok neko odmara, drugi rade, A EVO ŠTA VAM JE BESPLATNO U BEOGRADU

Povodom obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana, u utorak i u sredu, većih izmena radnog vremena uslužnih objekata neće biti.

Tako će hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugi imati redovno radno vreme.

Sve zelene pijace u sastavu JKP "Gradske pijace" radiće uobičajeno od šest do 19 časova.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Veletržnica Beograd za vreme državnog praznika radiće non-stop. Pijaca "Palilula" radiće od sedam do 21 čas, pijaca "Dušanovac" - prodaja robe iz vozila od 19 do šest časova, dok će "Otvoreni tržni centar", poznatiji kao Buvljak, raditi u skladu sa zimskim režimom od osam do 16 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu i to: garaža u okviru pijace "Palilula" od šest do 21 čas; garaža pijace "Zeleni venac" od šest do 21 čas; parking pijace "Zemun" od radiće 24 časa; parking pijace "Dušanovac" od osam do 19 časova.

Ko planira da iskoristi slobodne dane treba da zna da će ta dva dana praznika javni gradski prevoz funkcionisati po nedeljnom redu vožnje.

Što se pošta tiče, radiće dežurne pošte, njih ukupno 68 u Srbiji.

foto: N.H.

Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošta na aerodromu "Nikola Tesla" radiće uobičajeno - non-stop, kao i pošte na svim graničnim i administrativnim prelazima. Radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Kragujevcu i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije, kao i u turističkim centrima na Zlatiboru i Kopaoniku.

Takođe, JKP "Parking servis" Beograd neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada.

foto: Petar Lazović

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila. Od četvrtka 17. februara naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada kao i svi šalteri Korisničkog servisa radiće uobičajeno.

Kurir.rs / S. Trajković