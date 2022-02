SUNČANO JUTRO SKORO U CELOJ SRBIJI ALI PO PODNE STIŽE KRATKA PROMENA Ali za praznik proleće, do 16 a krajem nedelje ČAK 18 STEPENI

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, samo na jugu i istoku pretežno oblačno uz mogućnost pojave kratkotrajnog snega ili kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne će biti umereno naoblačenje sa zapada, na severu i zapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom, na jugu i istoku postepeno razvedravanje.

Duvaće slab vetar, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minust tri do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna u većini mesta od 10 do 13 stepeni Celzijusa, na istoku do šest stepeni.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, posle podne umereno naoblačenje. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će biti oko jedan stepen Celzijusa, najviša dnevna oko 12 stepeni.

AMSS: Umeren saobraćaj, na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju četiri sata

Saobraćaj je u Srbiji umerenijeg intenziteta, dok će zbog kiše na pojedinim krajevima Srbije kolovozi biti vlažni, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Nove snežne padavine na putevima koji vode u visoke planine jugozapadne i centralne Srbije kao i na prilazima Kopaoniku donele su novi sloj snega na kolovozu i zbog toga je obavezna upotreba zimskih guma i uređaja koji smanjuju proklizavanje točkova.

Na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja ali ih ima za teretna vozila.

Na prelazu Šid na izlazu iz zemlje, kamioni čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, na Kelebiji dva sata, a na Horgošu sat i po.

