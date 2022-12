NA SAVA PROMENADI BIĆE NAJBOLJA NOVOGODIŠNJA ŽURKA! Evo ko peva za doček 2023 u Beogradu! SPEKTAKL SA KULE BEOGRAD!

Od Nove godine dele nas još samo tri nedelje. Najveće interesovanje za doček Nove godine kako domaćih, tako i stranih turista je za Beograd. U prestonici će se 2023. godina na otvorenom dočekati na dve lokacije: ispred Narodne skupštine, gde će koncert biti namenjen mlađoj populaciji, i u Beogradu na vodi.

U noći 31. decembra 2022. godine, sa Kule Beograd biće priređen svetlosno-muzički performans, uz impresivni vatromet sa najviše zgrade u regionu. Igra moćnih lasera i osmominutni vatromet, propraćen muzikom specijalno komponovanom za ovu priliku, predstavljaće najlepšu scenografiju za ulazak u 2023. godinu, dok će odraz svetala na Savi upotpuniti prazničnu čaroliju.

Nastup velikih domaćih muzičkih zvezda

"Ovogodišnjim dočekom Nove godine Beograd na vodi još jednom potvrđuje status destinacije koja beogradskoj publici donosi nezaboravne praznične momente i najatraktivnije događaje, poput onih u najpoznatijim gradovima sveta. Nastup velikih domaćih muzičkih zvezda i jedinstveni svetlosni performans na Kuli Beograd garantuju novogodišnji spektakl kakav se može doživeti u metropolama kao što su Njujork, Dubai, Sidnej ili Bangkok", istakla je Zorana Burlić, direktorka kompanije Belgrade Waterfront.

Posetioci će u 2023. godinu uploviti uz muziku najpopularnijih domaćih izvođača - Željka Joksimovića, Jelene Tomašević i Marka Louisa. Najbolja zabava u gradu počinje 31. decembra u 20.30 časova na platou pored Starog savskog mosta, na Sava Promenadi, a ulaz je besplatan.

Nekoliko desetina hiljada posetilaca prošle godine dočekalo je ponoć baš na Sava Promenadi, u blizini Kule Beograd, a regionalni i svetski mediji istakli su da je impozantni vatromet sa Kule Beograd, dostojan onog sa Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu, ostavio bez daha sve koji su ga uživo posmatrali sa Sava Promenade, Novog Beograda, sa beogradskih mostova i iz drugih delova grada, saopštili su organizatori.

Program ispred Skupštine namenjen mlađoj publici

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević najavio je da će ove godine manifestacija "Beogradska zima" biti organizovana na više lokacija u prestonici, od 15. decembra do 15. januara. On je, gostujući na RTS istakao da će u okviru skupa biti i doček Nove godine ispred zgrade nacionalnog parlamenta. Kada je reč o koncertu za doček, 31. decembra, Nikodijević je istakao da će on biti namenjen mlađoj populaciji.

"Prethodnih godina novogodišnji koncerti su bili posvećeni gostima prestonice i starijoj publici, sada je stav da se koncertni repertoar prilagodi mladima", najavio je Nikodijević.

Gradski čelnik objasnio je da će akcenat ovogodišnje manifestacije biti u duhu Beograda, kao i da će svi događaji biti besplatni. Anketa pokazuje da se cene dočeka u kafićima, restoranima i hotelima u prestonici u koje su uključeni piće i hrana kreću od 40-ak, pa do čak 200 evra po osobi.

Kurir.rs/Mondo