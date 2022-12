MISTERIJA 13. SPRATA KULE BEOGRAD: Nijedan od 11 liftova neće imati dugme za to mesto, ali nije on tek tako nestao! Evo šta je tu

BEOGRAD - Zgrade Beograda na vodi već odavno dominiraju pejzažem desne, starogradske obale Save, a kao najmarkatnija izdvaja se Kula Beograd za koju se vezuje niz zanimljivih činjenica koje bi lako mogle biti deo nekadašnje čuvene rubrike "Verovali ili ne".

foto: Belgrade waterfront printscreen

Mnoge, i to ne samo Beograđane, intrigiraju pojedinosti u vezi sa ovom zgradom, najvišom u Beogradu, a među njima prednjači misterija 13. sprata Kule Beograd do kojeg ne vodi nijedan lift, što ne znači da on i fizički ne postoji.

foto: Shutterstock

Kad je reč o samoj Kuli, upravo je najintrigantnije to da je ovo prva građevina u Beogradu koja, kako se to kaže, neće imati 13. sprat!

Sama Kula visoka je 168 metara i imaće 42 sprata, podzemnu garažu na dva nivoa sa čak 305 parking mesta a njena ukupna kvadratura iznosi oko 50.000 kvadratnih metara.

foto: Belgrade waterfront printscreen

Od prizemlja do 12. sprata smešten je hotel "Sent Redžis" sa 119 soba, dok će se od 14. do 39. sprata nalaziti 220 brendiranih apartmana tog hotela namenjenih stanovanju.

foto: Belgrade waterfront printscreen

Sam vrh Kule posebna je priča - silueta Kule rotiraće se za 90 stepeni u odnosu donji deo. Ceo dizajn novog simbola prestonice inspirisan je beogradskom istorijom, urbanom kulturom i prirodnim okruženjem, a deo na kojem se Kula izvija simbolizuje obližnje ušće Save u Dunav.

1 / 10 Foto: Belgrade waterfront printscreen

Tajna 13. sprata u Kuli Beograd Objekat samo nominalno neće posedovati 13. sprat, s obzirom da će 12. sprat imati dupli nivo na kome će se nalaziti prostorije za tehničku podršku. Prema istraživanju najvećeg proizvođača liftova u Njujorku, 13. sprat je u skoro 90 odsto hotela izostavljen sa kontrolne table u liftu, a uskoro će to biti slučaj i u Kuli Beograd gde je prvih 12 spratova predviđeno za hotel, dok će se od 14. do 39. sprata prostirati prvi brendirani stanovi u Evropi. Međutim, nije on tek tako nestao, u projektu postoji, ali posetiocima neće biti dostupan. Ono što je interesantno jeste i što broja 13 neće biti ni jednoj kontrolnoj tabli od čak 11 liftova, koliko će ih biti u zgradi.

Sujeverje ukinulo 13. sprat?

Za broj 13 vezuju se brojna sujeverja, kod nas je, verovatno, najpoznatije ono koje se odnosi na petak 13, a kada su u pitanju neke evropske ili prekookeanske destinacije, ovo sujeverje prenosi se i na tržište hotelijerstva, pa investitori, iako sami možda nisu sujeverni, ipak odlučuju da, zbog svojih gostiju, zaobiđu ovaj broj.

foto: Belgrade waterfront printscreen

Nije redak slučaj i da naziv ovog sprata upišu drugačije, pa se tako često može sresti slovo M (13 slovo abecede), 12b, 14a ili ako je to poslednji sprat, onda je rezervisan za penthaus apartmane.

foto: Belgrade waterfront printscreen

Njujork je grad koji je poznat po velikom broju oblakodera, a prema procenama jedne od najpoznatijih tamošnjih kompanija koja se bavi proizvodnjom liftova, u 80 do 90 odsto zgrada u kojima su ugrađivali liftove odlučeno je da se 13. sprat izostavi.

Kurir.rs