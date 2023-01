GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Spajanje Bulevara patrijarha Pavla sa Mostom na Adi rasteretiće saobraćaj u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas završene radove druge etape rekonstruisanog Bulevara patrijarha Pavla, deonicu od Košutnjaka do Ulice Pere Velimirovića. On je najavio da će, nakon dobijanja građevinske dozvole, za mesec i po do dva početi radovi na deonici od Košutnjaka do Mosta na Adi.

Prema njegovim rečima, ova faza radova završena je u rekordnom roku u odnosu na momenat kada je rešen problem sa izvođačem radova i nepoštovanjem rokova. Očekuje, dodao je, da se takve situacije neće više dešavati.

– Ovaj deo posla konačno je završen sa istim izvođačem, što je važno, jer bi u slučaju njegovog „izlaska” iz posla sve bilo dodatno prolongirano. Rekonstruisani deo Bulevara patrijarha Pavla ima po dve trake u oba pravca. Tramvajske šine nisu postavljene zbog nemogućnosti da budu spojene sa tramvajskim kolosecima Mosta na Adi, sve dok ne bude u potpunosti završena odgovarajuća faza radova. Rekonstrukcija Bulevara je veoma važna za građane Rakovice i ovog dela grada jer će završetkom radova usko grlo, koje danas postoji, biti rasterećeno – rekao je gradonačelnik.

foto: Grad Beograd

Kada su u pitanju radovi na delu od Mosta na Adi do Košutnjaka, Šapić je rekao da su „Železnice Srbije” započele izmeštanje vozne infrastrukture.

– Građevinska dozvola za tu deonicu bi trebalo da bude izdata u narednih mesec i po do dva, što znači da bi uz poštovanje rokova u leto 2024. godine trebalo da bude završeno spajanje sa Mostom na Adi. To znači da će i tramvajska infrastruktura biti spojena sa Mostom na Adi i da će biti po dve trake u svakom pravcu, što će celom projektu dati potpuni smisao – naglasio je Šapić.

Kako je naveo, raspisana je javna nabavka za projektovanje treće faze, od raskrsnice sa Ulicom Pere Velimirovića do Rakovice.

foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je najavio i da će Grad u toku ove godine započeti radove u Drajzerovoj ulici, koja će imati tri trake.

– Tu ćemo imati sistem kao u Ulici kneza Miloša, kada će od špica u saobraćaju zavisiti koje trake imaju prednost, što će dodatno olakšati sadašnju situaciju – zaključio je prvi čovek prestonice.

Kurir.rs/ Foto/Source:Grad Beograd