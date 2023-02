KUPIO SENDVIČ PA MU SE ZGADIO ŽIVOT KAD JE ZAGRIZAO! Sve slikao kao dokaz, a ŠOK tek usledio! "BOLJE DA TO NIGDE NE OBJAVIŠ!"

Jedan mladić iz Beograda tvrdi da je u sendviču, koji je kupio u jednom fest foodu, našao crva!

- Prekjuče sam uzeo sendvič u fast foodu i krenuo sam ka gradu i video crva u sendviču. Odmah sam slikao i poslao njima na Instagram i pitao ih šta je ovo, nisam se vratio jer sam bio u žurbi. Oni su mi tražili broj telefona i rekli da dođem do lokala da bi mi se odužili, kada sam došao rečeno mi je da je bolje da ne šaljem nigde ovu sliku ili će biti problema. Uz obrazloženje da se to njima nikada nije desilo, kako to nije do njih i kako ću im ukaljati ugled. Stvarno jedna strahota, shvatam ja da se ovo može desiti, ali barem kad se desi nek uzme fast food primedbu, nek se lepo izvini, a ne ovako - navodi se u poruci ovog mladića uz priloženu fotografiju sendviča koja je objavljena na Instagram stranici Serbia live Beograd.

Crv u sendviču foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Jedan korisnik tvrdi da to nije crv, već puž golać.

- Ovo je puž golać, a ne crv, a to znači da je salata organska, tj neprskana - naveo je jedan korisnik Instagrama u komentarima.

Pojedni korisnici smatraju da nije bitno šta je, već da je sramota!

- Svakako, nije važno šta je. Mislim da niko nije zaslužio u svom obroku bilo kakvog insekta, pritom je taj obrok uredno plaćen. Čemu potreba za ajde da kažemo pretnjom, jer ih je dečko samo pitao šta je to. Da se nekome jeo puž golać, otišao bi brate i pojeo bi prvog - dodaje se u komentarima.

Jedan korisnik smatra da je konstatacija da je salata ogranska - glupost.

- Što takođe znači da salata nije propisano oprana, što takođe znači ozbiljnu pretnju od parazita u najmanju ruku - napisao je jedan korisnik ove mreže,

