"NEĆEMO DA SE ISELIMO" Jelena iz Zemuna izdala kuću POZNANICIMA, a oni je prisvojili: NE PLAĆAJU ni kiriju, ni račune

Jelena Č. već dve godine bezuspešno pokušava da iseli podstanare kojima je izdala kuću u Zemunu. Obraćala se policiji, slučaj je pred sudom, ali, kako kaže, vreme prolazi, računi se gomilaju, a ništa se ne rešava. Zbog toga već nekoliko dana štrajkuje ispred svoje kuće.

Jelena i njen suprug Nenad J. kažu da su još 2020. potpisali ugovor o zakupu sa podstanarima, i prema jednoj tački u ugovoru, zakup može da se raskine bilo kad, iako je na neodređeno vreme. Stanodavci su u januaru 2021. odlučili da daju otkaz podstanaru, koji kaže da ga nisu obavestili, da mu je samo stigla tužba i da se neće iseliti sve dok sud ne donese odluku.

"Nakon smrti mog oca 2019. kontaktirala me je ta porodica koju sam i ranije znala, pitali su me da iznajme kuću, jer su znali da je prazna, na šta sam ja posle nekoliko dana razmišljanja pristala. rekla sam im da odrede sami cenu, rekli su da mogu da plaćaju 200 evra. U avgustu 2020. su se uselili, potpisali smo ugovor, overili ga kod notara, prijavila sam ih u policiju da su sad na toj adresi", priča Jelena za N1.

Dodaje da je ubrzo došlo do kvara u kući, čiju popravku je podstanar finansirao i dogovorili su se da narednih sedam meseci on plaća umanjenu kiriju za sto evra. Prema njenim rečima, platio je samo prva dva meseca.

"Ubrzo posle toga sam saznala da je izbacio našu mašinu za sudove, mašinu za sušenje veša, srušen je zid, a da se nije konsultovao sa mnom. Takođe je zamenio bravu, a nije mi dao ključ. Po zakonu, vlasnik mora da dobije ključ od svoje kuće“, kaže ona revoltirano.

Dodaje da je iste te godine dobila opomenu pred utuženje od Infostana, jer od kada se uselio nije platio nijedan račun. Mi smo sve te račune izmirili.

"Ni struju svakog meseca nije izmirio u celosti, te se on uvećavao iz meseca u mesec, da bi u decembru dostigao 16.000, što sam takođe ja izmirila. I u januaru 2021. sam odlučila da mu dam otkaz", priča Jelena.

Jelena foto: Facebook

Dodaje da su došli da mu to saopšte, ali kako tada nije bio kod kuće, odnosno bili su na zimovanju, "ušli smo na kapiju, odštampali ugovor i zalepili ga na ulazna vrata (kuće), s obzirom da ima video nadzor koji on gleda preko mobilnog on je video da smo to uradili".

Njen suprug Nenad navodi da imaju i svedoke da su to zalepili, kao i da su mu poslali i SMS i poruku na viber, ali da je on na sudu izjavio da on nema te poruke na viberu jer je tada bio u svađi sa suprugom i taj telefon je bio kod nje.

Sudski postupak se oteže već više od godinu dana, jer prema rečima Nenada, podstanar koristi rupe u zakonu i već su dva ročišta odložena, a treće će biti tek u septembru, a oni u međuvremenu plaćaju sve račune.

"Infostan ne može da se odjavi, čovek stavi bazen u dvorište, puni ga vodom, nama stiže račun za vodu, kad mom detetu nešto treba, ne mogu da mu kupim, jer prvo moram da poplaćam to što je on potrošio", kaže on.

Njegova supruga dodaje da je sam predmet za iseljenje "čist i jasan, ne tražimo nadoknadu za neplaćene račune, jer on nema nikakvu imovinu na svoje ime i nalazi se na spisku najvećih poreskih dužnika" od oko šest miliona dinara.

"Privatna imovina je svuda neprikosnovena… Rekli smo mu ‘izađi, povući ćemo sve tužbe’, čovek kaže ‘neću'“, poručuje ona, dok njen muž dodaje da samo traži da se ispoštuje zakon, „ništa više od toga".

(Kurir.rs/N1)