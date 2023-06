JEZIV PRIZOR NA BULEVARU, ROJ PČELA SE SPUSTIO MEĐU LJUDE: Svi u strahu, kao u horor filmu! Evo šta NIKAKO ne treba raditi (VIDEO)

Na Instagram stranici 192_rs objavljen je zastrašujući snimak zabeležen u Bulevaru kralja Aleksandra, na kojem se vidi roj pčela koji se spustio među ljude.

Naime, roj pčela nalazio se prvobitno na vrhu jedne zgrade, da bi se potom spustio na ulicu, zbog čega su se mnogi prolaznici uplašili.

U komentarima ispod objave ljudi su se požalili da se u poslednje vreme sve češće dešavaju ovakve situacije sa pčelama.

Međutim, važno je istaći da ovakva pojava nije neobična za ovo kišovito doba godine.

Jedna stvar koja uzrokuje pojavu rojenja pčela između ostalog su i vremenski uslovi, tačnije obilne padavine koje su poslednjih dana u Srbiji učestale.

Stanari ove zgrade sa snimka gde su prisutni rojevi pčela, koji samim tim doživljavaju da ih ovi plemeniti insekti uznemiravaju, nadaju se da će pčelari doći na ovu lokaciju i reagovati što pre, te ukloniti pčele iz njihove okoline na neko sigurno mesto.

Pčelar Stefan o rojevima u prestonici

Pčelar Stefan Stevanović napominje da građani koji ugledaju ili primete roj pčela nikako ne treba da ih diraju.

- U prva tri minuta roj je u vazduhu i tada se ljudi najviše njega plaše jer ne izgleda prijatno da toliki insekti lete u vazduhu, malo je kao scena iz horor filmova. Posle par minuta roj se smiri napravi loptu od pčela i potpuno je bezopasan za prolaznike.

Pčele znaju da su na tuđoj teritoriji i čekaju trenutak kada će pčele izviđacice pronaći adekvatno mesto za njihov budući dom. One će na tom mestu ostati dva do tri sata ili dva do tri dana - objašnjava naš sagovornik.