SVI U STRAHU ZBOG NAJEZDE DIVLJIH PČELA: Pčelar dao urnebesno objašnjenje: "Umesto da prave med, pčele rade OVO" Roj mu i u gepeku

Ovih dana mnoge stanovnike prestonice uplašili su rojevi pčela, koje su na neobičnim mestima počele da prave svoja staništa!

Tako smo prethodnih dana imali prilike da rojeve pčela vidimo na raznim mestima, neke od njih napravile su zavesu na jednom parkiranom automobilu, potom je prolaznike na Vračaru iznenadio pčelinjak koje su napravile na stubiću kojim se ograđuju trotoari. Takođe, roj pčela snimljen je i ispred OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Beogradu.

Pčele na stubiću foto: Instagram/moj_beograd_rezerva

Pčelar Stefan Stevanović prethodnih dana ima pune ruke posla, nema u kom delu grada nije bio da uklanja pčele. Ipak, on kaže da ove pčele nisu agresivne, ali da građani ne bi trebalo sami da uklanjaju roj pčela već da za to pozovu lokalne pčelare.

- Prirodni period je rojenja pčela posle bagrema i verovatno se toliko roje pčele zato što je kišni period. One su sve u košnici, postaje im tesno i onda odluče da se roje, jer da je obrnuto, da je sunčano i da ima prinosa, polovina pčela bi išla napolje na cveće i radila bi, ne bi pomišljala na rojenje. Možemo reći da vremenski uslovi utiču na to - objašnjava Stevanović za Kurir.

Stefan ovih dana ima pune ruke posla foto: Printscreen Instagram

Dodaje da ovih dana dobija dosta poziva od građana.

- Na Zvezdari sam sa jedne jelke išao da uklonim roj pčela, u Krnjači na jednoj brezi, u Surčinu na jednoj trešnji, na Vračaru na jednom drveti, drugi roj na jednom stubiću u Knjeginje Zorke. U Zemunu na dva mesta. Ovih dana imamo pune ruke posla, evo sad vozim u gepeku roj pčela. Vodim ih na periferiju na livadu gde ću im dati med prvog dana, a onda zatim ponovo za nekoliko dana. Onda ću za desetak dana proveriti da li matica zaleže jaja u ćelije. Ako zaleže to je dobar znak, roj ima perspektivu i mogu ga čak nositi i u cvetne rajeve poput Furške gore na lipu ili u Idvor na suncokret, ili u Banat kraj Dunava na livadu - priča nam ovaj mladi pčelar.

Stevanović kaže da imamo najezdu pčela u prestonici.

- Verujem da je i drugim gradovima tako, ali se to dešava u prirodi gde ima više drveća - rekao je sagovornik.

Na terenu foto: Printscreen Instagram

Stevanović napominje da građani koji ugledaju ili primete roj pčela nikako ne treba da ih diraju.

- U prva tri minuta roj je u vazduhu i tada se ljudi najviše njega plaše jer ne izgleda prijatno da toliki insekti lete u vazduhu, malo je kao scena iz horor filmova. Posle par minuta roj se smiri napravi loptu od pčela i potpuno je bezpopasan za prolaznike, pčele znaju da su na tuđoj teritoriji i čekaju trenutak kada će pčele izviđacice pronaći adekvatno mesto za njihov budući dom. One će na tom mestu ostati dva do tri sata ili dva do tri dana - objašnjava naš sagovornik.

Roj pčela ispred jedne osnovne škole foto: Printscreen Instagram

On savetuje da se za uklanjanje pčela kontaktira neko ko je stručan.

- Bilo ko ko se usudi da ih dira mora da ima opremu - dugačke debele pantalone, pčelarski kombinezon sa kapom, duge rukave, rukavice i treba staloženo da radi sa njima ne treba da ima ishitrene i brze pokrete... Ne bih preporučio građanima da sami sklanju roj, nikako - zaključuje Stevanović.

Kurir.rs/ Mina Branković

