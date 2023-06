NE MOŽEMO DA OTVORIMO PROZOR OD PČELA! Ljudi na mukama: Roj se nastanio tik preko puta njih! OVO JE JEDINO REŠENJE!

Ovih dana mnoge stanovnike prestonice uplašili su rojevi pčela, koje su na neobičnim mestima počele da prave svoja staništa! Ovog puta ljudi ne mogu da otvore prozor jer se roj pčela nastanio tik preko puta!

- Preko puta našeg prozora nalazi se osinjak i ne možemo zbog dece da ga otvorimo, a koga god da smo zvali za pomoć, samo nas prebacuju. Ima ih baš mnogo nije to jedna, već puno potkrovlje - navodi se u opisu video snimka koji su poslali stanari Oblakovske ulice.

Pčele foto: Printscreen Instagram moj_beo_grad

Zaista snimak podseća na neku scenu iz horor filma.

Na ovaj zapis odgovorio je i pčelar Stefan Stevanović koji je naveo da će pčele same otići za 2, 3 sata ili za 2, 3 dana.

On je nedavno objasnio za Kurir odakle toliko pčela u prestonici.

- Prirodni period je rojenja pčela posle bagrema i verovatno se toliko roje pčele zato što je kišni period. One su sve u košnici, postaje im tesno i onda odluče da se roje, jer da je obrnuto, da je sunčano i da ima prinosa, polovina pčela bi išla napolje na cveće i radila bi, ne bi pomišljala na rojenje. Možemo reći da vremenski uslovi utiču na to - objasnio je on tada.

Stevanović je napomenuo da građani koji ugledaju ili primete roj pčela nikako ne treba da ih diraju.

- U prva tri minuta roj je u vazduhu i tada se ljudi najviše njega plaše jer ne izgleda prijatno da toliki insekti lete u vazduhu, malo je kao scena iz horor filmova. Posle par minuta roj se smiri napravi loptu od pčela i potpuno je bezpopasan za prolaznike, pčele znaju da su na tuđoj teritoriji i čekaju trenutak kada će pčele izviđacice pronaći adekvatno mesto za njihov budući dom. One će na tom mestu ostati dva do tri sata ili dva do tri dana - rekao je on.

