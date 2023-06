BRUKA POSLE SVADBE U BEOGRADU: Gosti došli na veselje, pa ostali gladni i još ih bilo sramota! "Neki zbog toga otišli ranije!"

Sezona svadbi u Srbiji uveliko traje, vikendi su bukirani sve do juna naredne godine, a dešava se da se zbog velike gužve venčanja prave i radnim danima.

Naime, prošle nedelje u prestonici je bila jedna svadba sa koje je nekolicina gostiju otišla gladna.

- Mladenci su se potrudili oko svega, mladi su, lepi i moderni. Zakazali su venčanje u prelepom restoranu maltene u centru grada. Nije bilo previše ljudi, baš onoliko koliko treba da ne bi bila velika gužva. Oduševili smo se kad smo ih videli pred matičarem onako lepe, mlade i zaljubljene. Međutim, na svadbama uvek ima onih koji će naći dlaku u jajetu, pa je tako posle ove svadbe počela priča u komšiluku da su se mladenci obrukali jer je na svadbi po njihovoj želji bio švedski sto, a ne klasičan jelovnik za svakog gosta - prepričava jedna rođaka koja je bila besna zbog komšijskih priča i dodaje:

- Na svadbi jeste bio švedski sto i bilo je svega. Mogao si dobro da se najedeš i napiješ. Ono što je bilo primetno kod pojedinih gostiju je to da su se ustručavali i bilo ih sramota da stalno ustaju, nose tanjir do stola, uzimaju hranu i vraćaju se na svoje mesto. To sam odmah čula da komentarišu da im se nije dopalo.

Ona pretpostavlja da upravo ti gosti koji nisu uzimali hranu ostali gladni i sada pričaju po komšiluku.

foto: Shutterstock

- Kažu da ih je bilo sramota da stavljaju hranu u tanjire i raznose po sali dok gosti igraju. Uzeli su koliko toliko i otišli kući gladni. Neki kažu da su zbog toga otišli ranije te i da su posle svadbe seli u kafanu da se najedu, a neki su boogami išli do pekare ili picerije.

Rođaka kaže i da je to jedna novina na beogradskim svadbama.

- Primetila sam da mnogi novopečeni mladenci uzimaju švedski sto. Ne znam da li je to jeftinije, ali jednostavno im se to sviđa. Pa, nisi valjda došao na svadbu samo da jedeš - poručila je rođaka.

Kurir.rs