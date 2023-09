NOVINA ČEKA VOZAČE U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA U NOVOM BEOGRADU: Radovi uveliko u toku, evo šta će biti drugačije (FOTO)

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na proširenju kolovoza i izradi dodatne trake u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu i poručio da će se nastaviti sa takvom praksom gde god je to moguće, kako bi se ubrzao protok saobraćaja i smanjile gužve.

Šapić je istakao da je Novi Beograd opština na kojoj postoje najbolji uslovi za proširenje kolovoza, ali da će slični radovi biti obavljani svugde gde za to postoje uslovi. On je rekao da povećanje broja saobraćajnih traka najviše znači vozilima gradskog prevoza, koji će imati „svoju” traku.

foto: Beograd.rs

– Naša ideja je da gde god postoji mogućnost, proširujemo bulevare i povećavamo protočnost gradskih saobraćajnica. Na taj način bismo u ulicama kojima saobraćaju vozila gradskog prevoza dobili po jednu nezavisnu traku koju bi koristila samo vozila GSP-a. Najbolji primer za to je Višnjička ulica, u kojoj su sada mnogo manje gužve. Počeli smo sa radovima u Ulici Milentija Popovića, odakle se radovi nastavljaju duž Bulevara Zorana Đinđića.

Ovi radovi će „doneti” još po jednu traku u oba smera. Takođe, duž celog Bulevara Zorana Đinđića do Ulice omladinskih brigada biće napravljen parking. Kada radovi budu završeni na potezu od Ulice Milentija Popovića do Ulice omladinskih brigada, imaćemo po dve nove trake, ali i veliki broj novih parking-mesta.

foto: Beograd.rs

Proširenje kolovoza će biti nastavljeno i posle Ulice omladinskih brigada skroz do Tošinog bunara, pa čak i kroz Blok 34, a nakon Tošinog bunara i na potezu sa desne strane do Ulice pariske komune, koja će takođe biti proširena do kružnog toka na ulazu u Bulevar Mihajla Pupina, a potom i „nazad” sve do Ušća. Svi pomenuti delovi ulica će u narednih godinu i po dana biti u potpunosti rekonstruisani, „presvučeni” i prošireni dodatnim trakama i parking-mestima. To bi trebalo da smanji gužve, naročito u vreme „špica”, te da veliki „čepovi” koji se sada stvaraju budu umnogome smanjeni – rekao je prvi čovek prestonice.

Šapić je dodao da će se sa proširenjem ulica nastaviti te da se trenutno rade na Bežaniji dva mala kružna toka.

foto: Beograd.rs

– Uradili smo već Ulicu Nikole Dobrovića i prelazimo na Tošin bunar koji postaje izuzetno važna magistrala zato što odskoro povezuje praktično dva auto-puta. To više neće biti samo obična novobeogradska ulica zato što ćemo započeti njeno proširivanje i na jednu i na drugu stranu – rekao je gradonačelnik.

On je najavio da će na Novom Beogradu biti dosta radova na proširenju ulica budući da tu ima i najviše prostora.

– Ideja o proširenju beogradskih ulica kako bismo povećali saobraćajni protok, nije više samo ideja, već je postala realnost. Za to je najbolji primer Višnjička ulica i Ulica Nikole Dobrovića, a radovi u Bulevaru Zorana Đinđića svakako će potpuno promeniti saobraćajnu sliku u ovom delu grada.

Očekujemo konačno završetak tendera za izgradnju tunela ispod Bulevara umetnosti i da tokom jeseni počnu radovi koji će se završiti 2024. godine. Onda ćemo dobiti veliko rasterećenje dve najopterećenije ulice, Jurija Gagarina i Omladinskih brigada – rekao je Šapić.

1 / 12 Foto: Beograd.rs

On je istakao i da je „Putevima Beograda” rebalansom budžeta prebačeno milijardu dinara za uređenje saobraćajnica i podsetio da je za godinu i po dana urađeno više od sto ulica, uz pridržavanje rokova i rad noću i vikendima, čime se vodilo računa da se što manje usporava saobraćaj.

Kurir.rs/Beoinfo