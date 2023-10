POJEDINI VOZAČI PRISVOJILI PARKING MESTA! "Izađeš lepo, skloniš to što su postavili i parkiraš" Narod besan: Sramno šta se radi!

Građani koji stanuju u centru Beograda muku muče s parking mestima. Neki od njih se u želji da sebi sačuvaju parking mesto služe različitim metodama i trikovima, koji izluđuju ostale stanovnike!

Neki vozači postavljaju stolice na mesto koje je previđeno za parking, neki prazne kante, a ima i onih koji čak i okače poruku da će pozvati pauka ako im zauzmu to mesto.

Tako je jedan vozač u Ulici knjeginje Zorke rešio da privatizuje parking. On je postavio na parking mesto cigle i kante.

- Svaki dan u svakoj ulici na Vračaru, samo ne znam dokle. U Molerovoj zalepili zahtev da se ne parkiramo jer pauk nosi, a gospoda renoviraju stan pa im treba mesto ispred zgrade. Evo ja sam trudnica i meni treba mesto ispred zgrade, ali ne znam da postoji legalna opcija za to. Sramno šta se radi! - navela je jedna korisnica na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

Mnogi građani koji žive na Dorćolu i Vračaru imaju problema zbog osoba koja su rešile da sebi na razne načine čuvaju parking mesta.

- Izađeš lepo, skloniš to što su postavili i parkiraš. Preporučeno da se ima kamera u automobilu koja snima, ako bilo ko šta pokuša, lepo u policiju i to je to - navodi se u jednom od komentara.

