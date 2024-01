SRPSKI IZUM KOJI JE OSVOJIO ČITAV SVET: Još jedno tečno drvo na Starom gradu

Prvi urbani foto-bioreaktor u Srbiji, LIQUID 3, postavljen je prošle godine Opštine Stari grad u Makedonskoj ulici u Beogradu, a danas je zahvaljujući NLB banci postavljeno i drugo na Terazijama, kod broja 45.

Ovo „tečno drvo“, kako ga nazivaju u Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu gde je osmišljen, predstavlja novo biotehnološko rešenje za prečišćavanje vazduha i smanjenje emisije ugljen-dioksida (CO2) u urbanim područjima, gde su koncentracije najveće. Foto-bioreaktor funkcioniše tako da u akvarijumu od šest stotina litara vode imamo alge koje vezuju ugljen dioksid i fotosintezom u direktnom procesu proizvode čist kiseonik.

foto: GO Stari grad

“Projekat je osmišljen tako da bude i multifunkcionalan, projektovan je kao klupa, ima punjače za mobilne telefone, kao i solarnu ploču zahvaljujuči kojoj klupa ima rasvetu tokom noći” ističe Radoslav Marjanović, predsednik Gradske opštine Stari grad.

“Ovaj projekat ima za cilj da popularizuje i raširi primenu mikroalgi u Srbiji, jer se one mogu koristiti u prečišćavanju otpadnih voda, kao kompost za zelene površine, za proizvodnju biomase i biogoriva, kao i za prečišćavanje vazduha od izduvnih gasova iz fabrika. Mikroalge koje se nalaze u LIQUID 3 menjaju dva drveta stara deset godina ili 200 kvadrata travnjaka. Sistem je isti jer i drvo i trava vrše fotosintezu i vezuju ugljen-dioksid. Ono što je prednost mikroalgi je što su efikasnije 10 do 50 puta u odnosu na drvo. Cilj nam nije da zamenimo šume, nego da pomoću ovog sistema popunimo one urbane džepove gde ne postoji prostor za sadnju drveća. U nekim uslovima velikog zagađenja drvo ne može ni da opstane, dok algama to zagađenje ne smeta“, istakao je dr Ivan Spasojevic, jedan od autora projekta iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja.

foto: GO Stari grad

LIQUID 3 je nagrađen kao jedno od 11 najboljih inovativnih i klimatski pametnih rešenja u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

“ O tečnom drvetu pisali su mnogobrojni inostrani mediji, a zahvaljujući društvenim mrežama preko 10 miliona ljudi videlo je ovaj srpski izum koji svakako potvrđuje značaj ulaganja u inovacije” dodao je Marjanović.

Gradska opština Stari grad kontinuirano radi i ulaže u osmišljavanje inovativnih rešenja kako bi ova centralna gradska opština postala pravi primer zelene opštine. „Ponosan sam što smo uspeli da urbane čepove naše opštine pretvorimo u mini zelene oaze, pa smo tako u toku prošle godine postavili 62 starogradske baštine, a projekat koji bismo posebno istakli svakako je zeleni krov na OŠ Drinka Pavlović koji predstavlja dobar primer prakse kako je moguće ozeleniti urbane prostore“ podsetio je Marjanović.

GO Stari grad