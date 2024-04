"OVA STVAR ĆE SMANJITI BROJ AUTOMOBILA U BEOGRADU?!" Stručnjaci smatraju: Kazne nemaju efekta, OVO JE JEDINO REŠENJE

Jel ste jutros ponovo izgubili živce nervirajući se što ne možete da nađete parking u Beogradu? Verujem da jeste. Godinama unazad, pronalaženje slobodnih parking mesta u Beogradu mnogima je noćna mora. S druge strane, pešacima je problem štop nekada ne mogu da prođu trotoarom zbog poređanih nepropisno parkiranih automobila.

Ovako izgleda gotova svaka prometnija ulica u Beogradu.

Građani se neretko nepropisno parkiraju jer na parkinzima nema dovoljno mesta za sva vozila, što mnogima otežava svakodnevnicu.

Iako se nepropisno parkiranje kažnjava novčano, stručnjaci ističu da kazne ne utiču dovoljno na smanjenje gorućeg problema.

- Kazne naročito ne rešavaju problem parkiranja, koji je žestok i veliki. Beograd je pun takvog problema, jer je broj automobila porastao na nivo koji ne može tako lako da se uredi. Gde se god snađu oni ostave auto, pa tamo gde nekome smetaju uključe četiri migavca - rekao je Vladimir Simidžija.

Poznavaoci prilika ističu da metro može da doprinese tome da građani manje koriste automobile za kretanje po gradu, ali ne i da trajno reši problem.

- Metro se ne gradi od danas do sutra, to je jedna konstanta koja treba da traje. U svakom slučaju, on će doprineti tome da prostori za parkiranje bude veći, da broj automobila i u pokretu i na parkingu bude manji. Mi živimo u vreme kad je automobil izgleda sve, bez automobila nema ništa. Ali nam on sad zagorčava lepotu življenja u gradu - naveo je Simidžija.

Pravo rešenje je, kako kažu stručnjaci, u izgradnji većeg broja garaža, jer će se na taj način smanjiti broj parkiranih automobila na ulicama.

- S obzirom da ulična mreža centralne zone Beograda ne može da se proširi, naprosto su zgrade oko ulica, to bi zahtevalo rušenje tog tipa, tako da to suštinski nije moguće - naveo je Milan Vujanić.

Ideja ograničavanja pristupa centru za automobile, podrazumeva da na obodu bude više javnih garaža. I one bi morale da funkcionišu po određenom režimu za stanovnike te zone.

Oni koji dolaze do centra da obave neki posao, vozila bi trebalo da ostave u garaži, a onda prevozom da dođu do samog jezgra. Zato je potreban pouzdan javni prevoz da odgovori na potrebe korisnika. Upravo zbog tog problema sve tri linije budućeg metroa, ukrštaće se u centru.

